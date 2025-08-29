Óscar, la víctima mortal del accidente de La Viñuela: un vecino de Periana "currante" y malaguista como pocos

Se llamaba Óscar y tenía 38 años. En Periana todos lo conocían como ese vecino que no da ha dado jamás una molestia en el pueblo; amable, de esos que dan siempre los buenos días y las buenas tardes y currante, porque si había alguna hora extra que trabajar, él siempre estaba dispuesto a echarla.

El pasado miércoles, sobre las diez de la noche, el hombre se encontraba conduciendo por el entorno de La Viñuela, cuando chocó frontalmente con otro turismo donde viajaban una mujer de 49 años y dos niñas de 16 años y otra de 14. La más pequeña fue evacuada en estado grave al Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que las otras dos menores y la mujer fueron trasladadas en ambulancia hasta el Hospital de La Axarquía.

Hasta el momento no han trascendido las causas del siniestro, pero el pueblo de Periana ha despertado sumido en la tristeza por la pérdida de uno de los suyos. Óscar tenía un hijo y vivía con su madre y, al parecer, una hermana. Trabajaba de fontanero, pero era habitual verle trabajando en la hostelería o como albañil siempre que se diera la circunstancia.

Además, una de sus predilecciones era el Málaga C.F. Formaba parte de la peña malaguista Malakatón de Periana, que también ha aprovechado para mandar su pésame a la familia de Óscar, uno de sus socios. "Transmitimos ánimos y fuerza para su familia y allegados", han escrito.

Alguna vecina también recuerda con cariño los años que Óscar pasó como percusionista en la Escuela Municipal de música de Periana, donde lo pasaron siempre muy bien. "Podría llevar diez años sin estar allí. Pero se le recuerda como un chico muy divertido y alegre. Se le quería mucho y era muy comprometido", declara otro de sus compañeros entonces.

El Ayuntamiento de Periana ha decretado dos días de luto oficial, hasta el próximo viernes, 29, como muestra de dolor y respeto por su fallecimiento. "Durante estos días, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta. Transmitimos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, seres queridos y a toda la vecindad que comparte este sentimiento de pérdida", han publicado en las redes sociales del consistorio.