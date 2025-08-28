Trágico accidente de tráfico en La Viñuela (Málaga): un muerto y cuatro personas heridas, tres de ellas menores

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un hombre ha muerto y cuatro mujeres han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, al colisionar dos turismos en La Viñuela (Málaga) en la noche de este pasado miércoles.

Según ha informado el servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, al teléfono 112 llamaron varios testigos sobre las 22:00 horas alertando de la colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 36 de la A-356.

En estos avisos indicaban que había personas heridas y atrapadas en los coches, por lo que la sala de emergencias activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados a la zona del accidente han confirmado que un varón de 38 años resultó fallecido y hubo cuatro mujeres heridas, tres de ellas menores de edad: dos jóvenes de 16 años evacuadas al Hospital de la Axarquía, una de 14 al Hospital Carlos Haya y una mujer de 49 también trasladada al Hospital Regional de la capital.