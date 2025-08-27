La tenencia de armas blancas se dispara en Málaga: 1.120 expedientes en ocho meses, el 71% de las del pasado año

Luis del Pino y Ángel Rumenov eran dos chavales de 23 y 21 años. Uno de Porcuna, Jaén, y otro de Bulgaria, pero criado entre los barrios malagueños de Las Flores y Capuchinos. No se conocían ni tenían vidas parecidas, pero sus agresores se las arrebataron de la misma manera: a puñaladas.

Luis murió asesinado a puñaladas en julio de 2024 en la puerta de la sala Paris 15 cuando iba a acudir a una fiesta de breakbeat. Ángel también murió de la misma forma el pasado domingo junto al negocio de su padre tras tener un desencuentro con dos jóvenes en la Feria de Málaga. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

El autor material de la muerte de Ángel y su cómplice apenas tienen 23 años, mientras que los de Luis, que también trabajaron en pareja, apenas 19 y 20. Pese a la juventud, todos ellos lograron tener en sus manos un arma blanca para llevar a cabo su cometido.

Según los datos de la Subdelegación del Gobierno, solo en Málaga el pasado año se tramitaron 1.577 expedientes de sanción por tenencia de armas blancas, el equivalente a más de cuatro expedientes sancionadores diarios. Y en lo que va de año, explican las mismas fuentes, ya llevan 1.120, es decir, el 71,02% del pasado año cuando aún quedan cuatro meses completos por delante. Estos expedientes acarrean una sanción de hasta 600 euros si la infracción es leve y hasta 30.000 euros si la infracción es grave.

Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido "chequear, identificar y sancionar" a las personas que lleven armas blancas en la región después de conocer el fatídico crimen de Ángel en Málaga.

"Son muchos los jóvenes que ahora tienen la moda de llevar una navaja. Si llevas una navaja lo único que puede pasar es que la saques y la uses si te has tomado dos copas. Y acabas arruinando la vida de otra persona y la tuya. Hay que acabar con esto cuanto antes", decía hace unos días ante los medios de comunicación.

A nivel regional, en lo que va de año ha habido 124 agresiones con armas blancas en las que han muerto 20 personas, la mayoría jóvenes, y otras han resultado gravemente heridas. "¿Qué está sucediendo en la sociedad y en los jóvenes para que sean capaces de apuñalar a otros y quitarles la vida? Es una reflexión que hay que hacer", explicaba Moreno, quien exige más recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estar más vigilantes ante las personas que lleven navajas y otro tipo de armas blancas.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado que "desde que está Pedro Sánchez de presidente la plantilla de las FCSE se ha incrementado en 926 agentes en la provincia de Málaga, un 18,1 por ciento, por lo que se tendría que agradecer al presidente del Gobierno esta apuesta por aumentar las plantillas de seguridad en Andalucía".

"En la época en la que Rajoy fue presidente y el señor Moreno Bonilla miembro de su gobierno como Secretario de Estado, las FCSE perdieron en la provincia de Málaga 389 efectivos, un descenso del 7%. Que se lo pregunte también a su consejero de Presidencia, el señor Sanz, que fue el delegado del Gobierno que más recortó en Policía y en Guardia Civil en la historia de Andalucía", ha zanjado.