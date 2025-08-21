12,3 millones de euros de media: Coto Zagaleta, en Benahavís, la calle más exclusiva de España

Villa en venta en La Zagaleta por 30 millones de euros. Idealista

La calle más exclusiva de España para comprar una vivienda se encuentra en la Costa del Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís.

De acuerdo con los datos publicados por el portal Idealista, en esta vía los propietarios piden una media de 12.366.846 euros a quien quiera comprar alguna de sus lujosas casas.

La medalla de plata de este exclusivo ranking se lo lleva la Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres con un precio medio de 9.063.833 euros.

El tercer lugar lo ocupa el Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, cuyas viviendas tienen un precio medio de 8.909.375 euros.

El cuarto puesto corresponde a otra calle mallorquina, la de Binicaubell en Palma, con 8.848.571 euros de media, y en el quinto volvemos a la Costa del Sol ya que se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros.

Uno de los campos de golf de La Zagaleta.

Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se sitúa calle Vivaldi, con un precio medio de 7.681.750 euros, y en el séptimo la calle Albinoni, con 7.615.480 euros, ambas de Marbella.

En octavo lugar, volvemos a Andratx ya que las viviendas del Carrer Congre cuentan con un precio medio de 7.106.071 euros.

Para cerrar el top 10 tenemos sendas representantes de Marbella: la calle Wagner y sus 7.033.733 euros de media en el noveno puesto, y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades atesoran un precio medio de 6.870.131 euros.

El estudio realizado por idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas.

Además de las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

La región más económica entre las más caras es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).

Para la elaboración de este estudio, Idealista ha estudiado el precio medio absoluto de todo tipo de viviendas (pisos, estudios, áticos, chalets…) anunciadas en una misma calle. Para evitar distorsiones en los datos, solamente se han tenido en cuenta aquellas calles que contaban con un mínimo de 20 anuncios.