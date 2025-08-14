Violencia futbolera en Málaga: arrestados cinco radicales tras atacar a hinchas rivales

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a cinco aficionados radicales de fútbol por agredir a dos jóvenes de otro equipo cuando se encontraban en el exterior de un bar.

Según la información aportada por la Policía Nacional, las víctimas fueron golpeadas por un grupo de hombres, quedando una de ellas en estado de semiinconsciencia en la calle.

Supuestamente, un trabajador del establecimiento habría alertado a seguidores de su club de la presencia de los chicos, que se encontraban de vacaciones y que habrían sido reconocidos como hinchas rivales por el tatuaje que tenía uno de ellos.

Los hechos sucedieron el pasado 12 de julio, sobre las 22:30 horas, en el aparcamiento exterior de un establecimiento de ocio de la capital malagueña.

Un requerimiento atendido por la Policía Local de la ciudad alertaba de la agresión sufrida por dos jóvenes que se encontraban de vacaciones en Málaga.

Las primeras pesquisas, llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información, determinaron que los supuestos autores de los hechos pertenecerían a una hinchada ultra de fútbol.

El posible detonante habría sido que una de las víctimas, concretamente el que se llevó la peor parte y acabó inerte en el suelo, portaba un tatuaje con el escudo de un equipo rival.

Dichas aficiones, de ideologías políticas antagonistas, habrían protagonizado con anterioridad altercados de orden público.

Un trabajador del complejo, con labores de vigilancia y seguridad en el mismo, habría grabado a los turistas en el interior del local, posiblemente para mostrar el tatuaje a sus compinches, y lo habría difundido a través de una red social, valiendo de reclamo para que otros aficionados de su hinchada se personaran en el lugar con la intención de agredir a estos jóvenes.

Identificación de los responsables

Tras el laborioso trabajo realizado por los investigadores, y gracias a la colaboración de los agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica se logró la identificación de los cinco arrestados.

Durante un dispositivo, integrado por miembros de la Brigada Provincial de Información, de la Comisaría General de Información y de la Unidad de Vigilancias y Apoyo Operativo de la Comisaría Provincial de Málaga, los agentes lograron la detención de los identificados, todos ellos pertenecientes a la misma hinchada ultra, los cuales han sido detenidos y puestos a disposición judicial por delitos de lesiones –con abuso de superioridad– y de odio –por ideología–.

La operación continúa abierta a la espera de nuevas identificaciones y detenciones.