Campillos sigue desenterrando su historia en las fosas comunes de la Guerra Civil: el 20% de las víctimas eran mujeres

El hallazgo histórico de la superposición de varios féretros dentro de una de las fosas comunes localizadas el pasado año en el cementerio municipal de Campillos marcó un antes y un después en la historia arqueológica del pueblo.

En el cementerio municipal siguen desarrollándose los trabajos de exhumación en una de las dos fosas comunes halladas hace poco más de un año. Desde que comenzaron los trabajos a mediados de junio hasta ahora se han exhumado los restos de 17 víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil.

Las previsiones iniciales se han cumplido. Estas apuntaban en un principio la presencia de más de un centenar de víctimas totales, concretamente en torno a 120. Ahora, los expertos creen que el número de restos exhumados a estas alturas invita a pensar que la cifra de personas ejecutadas puede ser considerablemente superior.

Además, las superposiciones de cuerpos y los estudios realizados por los arqueólogos y antropólogos que están trabajando en Campillos confirman las evidencias iniciales de que fueron muertes violentas.

Cabe señalar que de los 17 cuerpos que se han exhumado hasta ahora, tres eran de mujeres. Esto quiere decir que en torno al 20% de las víctimas de esta fosa común son mujeres.

Estos resultados también muestran que la ejecución de mujeres en Campillos está muy por encima de la media habitual durante el conflicto, que se establece entre el 3 y el 5%.

A las exhumaciones de las víctimas hay que sumar las de siete personas fallecidas en los años posteriores a la Guerra Civil (entre 1940 y 1942) y que fueron enterradas en féretros justo encima de esta primera fosa excavada.

Esta actuación en la primera de las dos fosas comunes localizadas en Campillos está dirigida por las profesoras María José Berlanga y Encarnación Barranquero, de la Universidad de Málaga, y cuenta con un equipo especializado en arqueología forense e historia contemporánea.

Además, cuenta con un presupuesto que ronda los 30.000 euros y es posible gracias al convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga.

El objetivo de esta unión es el desarrollo de actuaciones en fosas con víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en la provincia de Málaga como parte del Plan Estatal de Exhumaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.