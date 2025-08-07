Málaga roza ya los 1,8 millones de habitantes y crece gracias a la población extranjera

Málaga sigue haciendo gala de ser territorio de acogida. Y buena muestra de ello es que ya está rozando los 1,8 millones de habitantes, según la última actualización del Padrón Continuo dada a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con esta publicación oficial, con datos del pasado mes de julio, la cifra actual de residentes en la provincia crece en 14.451 individuos respecto al mismo mes de 2024.

Del total de residentes, 1.453.089 son de nacionalidad española, mientras que los restantes 345.176 son extranjeros.

Este dato es ciertamente relevante, por cuanto es justamente la población foránea la que sigue sustentando el crecimiento poblacional de la provincia.

En concreto, el número de extranjeros registrados ha aumentado el último año en 10.065 personas, cifra muy superior a los apenas 3.797 españoles nuevos que han llegado a Málaga.

Los datos recogidos por el INE también permiten conocer cuántos de estos malagueños hay; 1.790.802 que residen en viviendas familiares.

Uno de los aspectos más destacados de la estadística es la relacionada con los hogares existentes en la provincia y cómo los mismos han variado en estos años.

En total, hasta el pasado mes de julio eran 709.909 hogares con personas residentes. Esta cifra supone 5.274 más que hace un año (+0,7%) y 36.708 más que en julio de 2021, lo que representa un aumento del 5,5% en los últimos cuatro años.

El tipo de hogar más habitual en Málaga es el formado por dos personas, con un total de 203.260 unidades. Este tipo ha registrado un incremento de 2.058 hogares en el último año y de 16.265 desde julio de 2021, lo que representa un crecimiento del 8,7%.

Le siguen de cerca los hogares unipersonales, también en aumento. En total, el INE contabiliza 198.270 hogares con una sola persona, lo que supone 2.004 más que hace un año y 15.889 más que en 2021, con una variación porcentual idéntica: 8,7%.

En contraste, los hogares con tres personas han sufrido un ligero descenso interanual, pasando de 139.278 a 139.271. No obstante, siguen siendo más numerosos que en 2021, cuando había 133.279, lo que implica un crecimiento en dos años.

Los hogares de cuatro o más personas también aumentan, hasta alcanzar 169.108, con 1.219 más que en 2024 y 3.836 más que en julio de 2021. El incremento acumulado es del 2,3%.