Una autónoma con más de 20 años de experiencia sin pelos en la lengua: “Hay demasiadas ayudas a gente que no trabaja”

Mari, autónoma con más de 20 años de experiencia en el sector: “Ahora hay demasiadas ayudas a gente que no trabaja” Francisco Sánchez

Mari Trini, empresaria de 45 años y con más de dos décadas de trayectoria como autónoma en España, lanza una dura crítica al panorama actual para los autónomos. Según relata, ser autónoma en la actualidad es “dar un paso atrás a nivel empresarial”, ahogada por los impuestos, la falta de ayudas y la escasez de personal cualificado en sectores como la hostelería.

“Nos hartamos de trabajar, pero si me pongo mala, la baja es ridícula y tengo que pagar de autónomo 400 euros”, expresa. “No hay derechos reales para nosotros, pagamos mucho y no podemos ni respirar”, lamenta Mari Trini, que regenta un negocio de restauración.

La empresaria señala que Hacienda y la Seguridad Social suponen una carga excesiva, sin contraprestaciones adecuadas para los autónomos. Esta situación le ha llevado incluso a considerar el traslado o alquiler de su negocio: “Me siento superahogada, ya no sé cómo seguir”, declara.

Uno de los grandes problemas, afirma, es la dificultad para encontrar personal comprometido en hostelería. “Son jornadas de mínimo ocho o 10 horas. Muchos se acogen a la ley de las ocho horas y los dos días de descanso, pero en la práctica no podemos cerrar el negocio así. No hay profesionales, no hay gente que quiera trabajar”, comenta.

Comparando con otros países, menciona el caso de Panamá, donde tiene un conocido, que asegura que los empleados “trabajan muchas horas, cobran poco, pero viven de las propinas y no pagan seguros sociales ni impuestos como aquí”, declara con total sinceridad.

Mari Trini no recomienda a nadie hacerse autónomo en España en estos momentos. “Si trabajas solo, bien. Pero si tienes empleados, trabajas para ellos. El Estado no ayuda, solo hay inspecciones, control, trabas”, afirma con contundencia.

Por último, critica la gestión política y apunta que en épocas anteriores la presión era menor. “Antes, con la derecha, era distinto. Ahora hay demasiadas ayudas a gente que no trabaja, jóvenes sin estudios ni empleo, mantenidos por el Estado. ¿Ese es el futuro que queremos?”, se pregunta a sí misma.

Este testimonio refleja el sentir de muchos autónomos que se enfrentan a un sistema que perciben como injusto, ineficiente y desmotivado. Mientras tanto, la fuga de talento y el cierre de pequeños negocios continúan siendo una preocupación creciente.