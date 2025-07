Una influencer no da crédito al robo 'silencioso' en su chalet en Málaga: "Tengo mucho miedo"

Una influencer no da crédito al robo 'silencioso' en su chalet en Málaga Tik Tok Noemi Hooper

La influencer Noemí Hopper, con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok, ha sido víctima de un robo durante sus vacaciones en la Costa del Sol, mientras pasaba unos días junto a su familia y amigos en una villa de Benahavís. "Tengo mucho miedo", cuenta en un vídeo que ya acumula más de 1,7 millones de visualizaciones.

La joven y sus amigos ya han denunciado el robo a la Guardia Civil, según cuenta en sus redes. "Nos han sustraído más de 60.000 euros. Estoy flipando", explica Noemí, ya que varios de los objetos que faltan en la casa son un reloj Rolex y un bolso de Chanel.

"Me acabo de despertar y nos hemos dado cuenta que anoche entraron unos ladrones. No nos hemos enterado de absolutamente nada, tienen que ser super profesionales", relata la influencer, que no da crédito a que nadie en la casa se haya despertado. "Nos han dicho que pueden habernos gaseado para dormir más profundo".

Lo curioso es que los ladrones no se han llevado todo: "Me han sacado del bolso una foto que tenía con mis amigas y las tarjetas de crédito de otra cartera, y las han dejado aquí antes de llevarse las cosas".

Podrían haber sido drogados con gas, posiblemente introducido por los conductos del aire acondicionado, ya que ninguno escuchó absolutamente nada durante la noche. “Nos fuimos a dormir sobre las doce y al despertar, el bolso y el reloj ya no estaban”, explica Noemí en su vídeo.

"Al principio pensaba que era una broma, pero resulta que no, no encontrábamos mi bolso Chanel ni el reloj de mi amigo", relata. "Mi habitación está en la segunda planta, lo más fuerte de todo es que mi otro amigo llevaba dos noches seguidas levantándose en mitad de la noche. Aún no entendemos cómo nadie se dio cuenta".

Esta villa de Benahavís cuenta con seguridad privada y alarma, pero, al parecer, esa noche no la habrían activado.