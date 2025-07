El miedo de una 'influencer' malagueña en pleno terremoto de Almería: "He sentido cómo la cama se movía"

Vivir en primera persona un terremoto es algo extraordinario. No todos los días se es testigo directo de un temblor como el ocurrido a primera hora de este lunes en la provincia de Almería.

Pues justo esa experiencia es la que puede compartir la influencer Paloma Fernández, una malagueña que se encuentra de vacaciones en tierras almerienses y que se ha visto sobresaltada por el temblor.

"He empezado a escuchar las ventanas y he notado como que la cama se movía", relata a EL ESPAÑOL de Málaga esta joven malagueña, que pasa unos días en casa de su hermana.

"Como estaba tan dormida no me estaba enterando de lo que estaba ocurriendo; he pensado que era el viento, pero cuando he visto a las demás chillando, diciendo que era un terremoto, todavía tenemos el susto en el cuerpo, qué miedo", confiesa horas después de un episodio que se ha dejado sentir en más de 300 localidades andaluzas y de las regionales más próximas.

El temblor se ha producido a las 07:13 horas frente al Cabo de Palos, en la costa de Almería, a unos 32 kilómetros de distancia de Níjar. En concreto, a una profundidad de dos kilómetros de profundidad sobre el nivel del mar, según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Desde el servicio de emergencias 112 Andalucía informan de que han recibido más de 30 llamadas a raíz del terremoto, la mayoría de ellas de la propia provincia almeriense.

Consejos por terremotos

En caso de terremotos, el servicio Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de medidas de prevención para disminuir los riesgos y contribuir a la seguridad de la población. Todas ellas están recogidas en la Guía Didáctica con recomendaciones básicas en caso de episodios sísmicos.

En primer lugar, aconseja a los ciudadanos mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación.

Durante el seísmo lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes.

Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón.

Tras la sacudida, si se han producido daños en el edificio en el que estemos, el 112 recomienda salir ordenada y paulatinamente del inmueble a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación.

En el caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

En caso de que el terremoto sorprenda a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.