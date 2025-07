El agua del mar Mediterráneo se calienta en Málaga: alcanza los 28 grados en pleno mes de julio

El mes de julio ha empezado con una ola de calor en la que se han rozado los 40 grados en los últimos días. Al mismo tiempo, la temperatura del mar Mediterráneo ha ido aumentando poco a poco hasta llegar a registrar temperaturas cercanas a las que se registraron en agosto del año pasado.

En concreto, según los datos disponibles en la web de Puertos del Estado, la boya de la capital marcó el pasado martes, 8 de julio, 28 grados a las 15.00 horas.

Puede que el Mediterráneo sea el mar por excelencia de Málaga, pero el mediodía de este comienzo de semana parecía más bien el mar Caribe, donde las aguas suelen estar entre 28 y 30 grados.

Esta subida de las temperaturas del Mediterráneo malagueño no es nueva. En los últimos veranos no han hecho más que subir y este año no iba a ser menos.

Este martes, la boya de la capital registró que el mar estaba a 28 grados y el miércoles, 9 de julio, llegó a los 27,8 grados. Las temperaturas más altas de este verano, de momento.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, la boya de la capital marcó 28,3 grados en agosto, en julio registró 25,5 grados el último día del mes y en septiembre se superaron los 27 grados.

Además, en Fuengirola, por primera vez en los últimos 40 años alcanzó los 27 grados el 29 de agosto de 2024, según informó el Instituto Español de Oceanografía (IEO). También explicaron que esta fue “la mayor temperatura de agua registrada en Fuengirola desde que empezaron a tomar medidas en 1984”.

Las máximas de la temperatura del mar han oscilado entre los 25 y los 29 grados durante la última década. Para llegar a la más alta de todas hay que remontarse a agosto de 2015, cuando el litoral malagueño llegó a estar a 29,1 grados.

A partir de entonces, las temperaturas han seguido rondando los 27-28 grados, llegando incluso a marcar 24,7 grados en pleno mes de octubre.