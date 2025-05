El retraso del riego en el Guadalhorce pone en riesgo las cosechas: Asaja Málaga pide más "transparencia" a la Junta

El riego de este verano del Valle del Guadalhorce ha empezado con algunos problemas. Varias averías han dejado a más de 5.000 hectáreas sin agua, por lo que Asaja Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía “mayor transparencia y rigor en la gestión e información relativa a los problemas técnicos surgidos”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Agricultura en Málaga aseguran que el agua que no les ha llegado a los regantes “no es agua perdida”, sino que la tendrán en unos días cuando terminen de arreglar las averías. Estas estarán finalizadas en los próximos días, ya que actualmente están trabajando “a destajo” para solventarlas.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Málaga ha remarcado, a través de un comunicado, que esta situación “está afectando de forma directa a agricultores y ganaderos de la zona, especialmente en un contexto de alta dependencia del agua para los cultivos de verano”.

Relatan que el inicio de la campaña de riego, previsto inicialmente para el 5 de mayo, fue pospuesto hasta el día 19, “generando un importante perjuicio para los productores, que unido a fallos técnicos y una planificación deficiente, han agravado la situación en una comarca que necesita con urgencia un suministro hídrico estable”.

"A ello se suma la incertidumbre que genera el hecho de no haber recibido ninguna explicación ni información por parte de la Delegación de Agricultura y Aguas que permita una adecuada planificación del riego", han señalado.

A juicio de Asaja otro de los focos de preocupación es la instalación de nuevos contadores de agua, que se está llevando a cabo por la empresa pública Tragsa. Hay previsto instalar un total de 199 contadores con un presupuesto cercano a los tres millones de euros, aunque hasta la fecha solo se ha ejecutado una cuarta parte. "Muchos de estos dispositivos presentan fugas de agua tras su instalación y una deficiente funcionalidad", apuntan.

Situación “crítica” en el Guadalhorce

Asaja considera que en la actualidad, la situación en el Guadalhorce "es crítica en dos frentes". Por un lado, los agricultores de cultivos leñosos, principalmente cítricos, se enfrentan a un momento clave del desarrollo de sus árboles, pero “aunque no peligra su supervivencia, sí se ve comprometida la producción actual y futura”.

Por otro lado, los agricultores hortícolas, que planifican sus siembras en función del suministro, se encuentran en “una posición aún más delicada. Muchos ya habían encargado plantones con fecha límite de recogida y ahora temen la pérdida total de la inversión debido a la incertidumbre y a la interrupción del suministro”.

Y relatan que aunque la avería en la margen derecha fue reparada el día anterior, el sifón de Cártama continúa sin estar plenamente operativo, pese a que ha requerido intervenciones reiteradas en los últimos años.

Además, la asociación apunta que hay acequias como la de Álora que están inutilizadas por la acumulación de fango y lodos tras los daños ocasionados por las danas.

“Pese a que esta incidencia fue notificada hace semanas, las tareas de limpieza comenzaron con gran retraso. Aunque actualmente hay camiones retirando barro, aún no se conoce una fecha concreta de puesta en servicio, lo que prolonga la inactividad de numerosas fincas”, sostienen.

Desde Asaja Málaga se insta a la Junta de Andalucía y a la administración de aguas competente "a actuar de forma inmediata para garantizar el funcionamiento adecuado y continuo de todas las infraestructuras de riego, corregir las averías estructurales del sistema".

Respuesta Junta de Andalucía

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha valorado este jueves la situación de los riegos del Guadalhorce a través de una nota de audio difundida por la Junta.

Así, ha señalado que en la comisión de la sequía, celebrada el 25 de marzo de este año 2025, se acordó otorgar para este año hidrológico 24-25 un volumen de riego a la zona regable del Guadalhorce de 30 hectómetros cúbicos, "mucho más de lo que se otorgó el año pasado".

Fernández Tapia-Ruano ha expuesto que tras la reunión mantenida con los agricultores de la zona de la comarca, los riegos comenzaron el lunes 19 de mayo.

"No pudieron comenzar antes porque se estaban llevando a cabo unas obras de modernización, un proyecto de mejora de los canales principales de riego del propio sistema Guadalhorce-Limonero, con una inversión de casi tres millones de euros y que llevaba consigo reforzar la impermeabilización de los diferentes tramos del canal, cubrir los canales e instalar caudalímetros por 42 tomas", ha explicado.

Cuando se estaban ultimando estas obras se percataron de que había una avería por fallo de anclaje en la compuerta, una de las compuertas que obligó a realizar un corte completo en el canal principal de la margen derecha el pasado domingo 25 de mayo, y ese corte afectó a unas 4.500 hectáreas.

Según el delegado, ese corte ya se ha restablecido y el miércoles 28 de mayo se concluyeron las actuaciones de reparación y ya se está recuperando paulatinamente el riego en esa zona.

De igual manera, y también en la margen derecha, en el comienzo de inicio de la campaña se detectó una avería importante en el sifón de Cártama que afecta a unas 500 hectáreas y que es una rotura de importancia situada en una zona de muy difícil acceso y que está conllevando consigo una dificultad a la hora de llevar a cabo las actuaciones de reparación.

"No obstante, se está trabajando a destajo y podemos decir, según la información que manejamos en este momento, que los primeros días del mes de junio se van a restablecer los riegos porque van a quedar reparadas y finalizadas esas obras en el sifón de Cártama", ha informado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la mejora de los riegos del Guadalhorce es una de las obras declaradas de interés general del Estado y que el Gobierno tiene que ejecutar “sin que hasta este momento haya movido un dedo ni haya mostrado ningún interés en llevar a cabo esa actuación”.

Estos días que los regantes no han podido regar, "no es agua perdida, es decir, que los 30 hectómetros cúbicos los van a recibir íntegramente a lo largo de este periodo hasta el 30 de septiembre y, por lo tanto, no van a tener menoscabo o pérdida de ningún caudal ninguna de las comunidades regantes".