Los hoteleros de la Costa del Sol lanzan la alerta: los pisos turísticos de Málaga equivalen a 1.800 hoteles

Lejos de las teorías que tratan de desvincular el florecimiento masivo de los pisos turísticos del importante problema de vivienda que hay en la provincia de Málaga, el sector hotelero lo relaciona y mucho.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Aehcos, Javier Hernández, es claro al incidir en que el crecimiento de este tipo de alojamientos de corta duración ha agravado el evidente problema que ya se están encontrando los establecimientos malagueños de encontrar personal.

"La falta de vivienda asequible hace que nos encontremos con muchos problemas para reclutar personal, sobre todo cuando alquilar una habitación cuesta entre 600 y 700 euros, lo que puede suponer casi el 60% del salario del trabajador", explica.

Para dimensionar adecuadamente el escenario turístico vigente en la provincia malagueña, Hernández pone sobre la mesa datos objetivos.

De acuerdo con la información aportada, si todas las viviendas turísticas que hay se transformaran en hoteles, Málaga pasaría a disponer de 1.800 hoteles más. "Ahora mismo hay algo más de 500; pasaríamos a tener 2.300", expuso este lunes en una jornada sobre vivienda organizada por Vox.

A su juicio, el crecimiento desmesurado de los alojamientos de corta duración ha provocado una reducción significativa en el parque de vivienda tradicional. Y, como consecuencia, una elevación clara en los precios de venta y alquiler.

Problemas para reclutar personal

En cuanto a la incidencia que todo ello tiene sobre el sector hotelero de la Costa del Sol y la captación de personal, Hernández es contundente. En conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, viene a explicar que un primer filtro lo realiza el trabajador, al que no le interesa una propuesta de empleo si el coste de la vivienda supera el 50% del salario que va a percibir.

No es la única criba que se produce. El vicepresidente de Aehcos admite que hay establecimientos de localizaciones como Marbella o Málaga, donde el precio del residencial es muy elevado, que sólo apuestan por potenciales trabajadores que residan o en esos municipios o cerca de los mismos.

En caso contrario, "no lo hacen porque saben que en unos meses se van a marchar". "No lo contratas porque sabes que en tres meses se marcha a otro establecimiento que esté cerca de donde vive", indica. En estos casos no se trata solo del precio de la vivienda, sino del coste que supone el desplazamiento.

De acuerdo con los datos oficiales, en la provincia de Málaga hay actualmente dadas de alta como viviendas turísticas más de 85.000, con alrededor de 450.000 plazas turísticas.