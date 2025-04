Cada semana hay uno o dos secuestros en la Costa del Sol por el crimen organizado: la mayoría no se denuncian

El crimen organizado también tiene su temporada alta o baja y la realidad ha chocado de frente esta semana. Ya es primavera, el turismo se dispara y con ello es más fácil pasar desapercibido para realizar negocios o ajustar cuentas. El asesinato del lunes a las 20:10 en Mijas es el mejor ejemplo de cómo funciona la criminalidad organizada en la Costa del Sol. La histórica, esa que echó raíces en los 80 y que lleva lustros plenamente integrada en la comunidad. Rodeada de campos de golfs y urbanizaciones con acceso privado.

El crimen se cometió en el parking que está en el exterior de la Finca Naudrup en la Urbanización Sitio de Calahonda (Mijas), un lugar en el que se puede jugar tranquilamente al fútbol, pádel y al tenis. Allí un inglés de 32 años, de Liverpool, se disponía a tomar su coche después de haber disputado un partidito de fútbol cuando fue acribillado. El sitio elegido es perfecto para un sicario profesional porque la víctima no tiene escapatoria.

Antes de acceder al complejo deportivo se debe aparcar el coche y entrar andando. Para llegar allí hay que acceder en coche por un ramal de la calle José de Urbaneja que finaliza tras unos 320 metros en ese parking. Por esa vía se circula solamente para llegar al Club del Sol, que es principalmente un club de tenis y desde donde también oyeron los disparos, y finaliza en el aparcamiento de la Finca Naudrup. Este es el motivo por el que la víctima no tenía forma de huir por otra carretera.

Los sicarios debían tener bien estudiado sus movimientos, jugar al fútbol los lunes y terminar a las 20:00 un partido es lo más parecido a una rutina. Se escucharon más de 8 detonaciones, en los grupos de Facebook de extranjeros de la zona se comentó tanto el tiroteo como el incendio del Seat Cupra con matrícula alemana en el que presumiblemente huyeron los sicarios que cometieron este crimen y que calcinaron para eliminar pruebas, pero en el que se encontraron armas. Los traficantes de Liverpool tienen mucha actividad en la Costa del Sol y este crimen tendrá consecuencias en las calles de Merseyside.

Secuestros

Cada semana se cometen al menos 1 o 2 secuestros relacionados con la criminalidad organizada en la Costa del Sol que no se hacen públicos por razones evidentes. Nadie se quiere autoincriminar de delitos a no ser que sea como último recurso vital. Por eso, que se encuentre un cadáver de un hombre maniatado y encapuchado, también en Mijas, no extraña a los policías encargados de investigar esta tipología de delitos. El cuerpo llevaba semanas abandonado en un barranco de la zona del Faro de Calaburras, lo encontró alguien desbrozando la zona el pasado martes. Ahora se deberá comprobar la identidad y si coincide con algún secuestro o desaparición denunciada en estos últimos meses.

Las detenciones ilegales o secuestros son cada vez más habituales en la Costa del Sol debido al aumento de robo de alijos de drogas que causan estragos económicos a las organizaciones que la sufren. Con tantos clanes operando aquí los chivatazos entre las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas están a la orden del día.

La nueva vida de Saman

Saman B, ex Hell Angels de Colonia, fue tiroteado en enero cuando salía de entrenar en el gimnasio del Real Club de Pádel de Marbella después de compartir una storie en su Instagram. Le dispararon en las piernas y estuvo ingresado varios días, pero ya está plenamente recuperado.

Tras pasar por Dubai, ahora se ha instalado en Phuket (Tailandia) donde ya entrena artes marciales habitualmente. En 2021 le tirotearon su casa en Colonia, y tras varios sustos como el de comienzo del año ha puesto tierra de por medio a Tailandia. Un país donde las bandas de moteros viven la vida padre.