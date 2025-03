El importante aviso que lanza la Aemet sobre la dana en Málaga

La dana que ha mojado con generosidad buena parte de Málaga en los últimos días, con especial incidencia este lunes, seguirá afectando a la provincia durante las próximas jornadas. ¿Hasta cuándo? La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de que sus efectos se seguirán notando al menos hasta el próximo jueves.

Así lo confirma el director del Centro Meteorológico, Jesús Riesco, que no descarta que mañana miércoles o el jueves se puedan activar avisos por fuertes precipitaciones. "Para hoy no hay previstos avisos en Málaga; para mañana, no está claro", informa Riesco.

Preguntado por las zonas donde más lluvia se pueden recoger, admite la complejidad de hacer una predicción "en este entorno de dana", aunque insiste: "Vienen días de precipitaciones irregulares; quizás en algunos sitios no demasiado pero en otros bastante más".

Sea como fuere, la realidad es que esta semana va a estar marcada por la lluvia. Porque, según avanza Riesco, una vez pase de largo la dana, llegará una "profunda borrasca" a partir del viernes que mantendrá las precipitaciones sobre el territorio. La misma tendrá continuidad durante el fin de semana, que estará pasado por agua.

Esta previsión prolonga la inestabilidad que viene afectando a la provincia desde el pasado fin de semana. Ayer lunes, la AEMET llegó a activar el aviso rojo en la comarca de Ronda y el naranja en Sol y Guadalhorce ante la posibilidad de que se registrasen hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Los datos finales constatan la incidencia de la lluvia, en especial en los municipios de Ardales y Pujerra. En el primero de ellos, una de las estaciones de la red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, situada en el río Turón, midió hasta 166,7 litros por metro cuadrado en 24 horas (116,8 litros en 12 horas); en el segundo, se registraron casi 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.