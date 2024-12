El Burrito Sabanero de David Bisbal, momento estrella de las luces de Navidad de la calle Larios de Málaga este año

En Málaga ya es Navidad. El pasado viernes, 29 de noviembre, la cantante Diana Navarro pulsó el botón que inauguró la temporada navideña en la ciudad costasoleña, que durará hasta el próximo 6 de enero, cuando sus Majestades de Oriente lleguen a las casas cargados de regalos. Hasta entonces, los malagueños saldrán a las calles para disfrutar de la Navidad en familia y con amigos, entre otros motivos, para ver las luces del Centro.

Cada día, menos el 24 y el 31 de diciembre, a las 18:30, 20:00 y 22:00 horas se crea un bonito ambiente en la calle Larios con sus ya clásicos pases de luz y música, donde toda Málaga se pone a bailar a ritmo de villancicos como Jingle Bell Rock o Campana sobre campana.

Sin embargo, apenas dos jornadas después de la inauguración ya se puede detectar que la ciudad ha elegido uno de ellos como el 'momentazo' de estas fiestas. En cuanto suena el villancico El Burrito Sabanero en la voz de Bisbal, Larios se cae de alegría, estando esta representada por los saltitos y bailes de los más pequeños de la casa.

El almeriense estrenó hace unos días Todo es posible en Navidad, su disco donde recopila clásicos navideños como este villancico venezolano y que está siendo todo un éxito en redes sociales.

Así, tampoco falta un año más a la cita la grande entre las grandes por Navidad: Mariah Carey. Su All I want for xmas is you es ya un auténtico hit que no falta en ninguna casa por Navidad y la calle Larios de Málaga no podía ser menos.

Todos ellos (y muchos más) son banda sonora de los 16 ángeles alados de cuatro metros de altura que reinan en calle Larios otra Navidad (están desde 2022). Los angelitos se alzan sobre 32 columnas decoradas con lentejuelas doradas y cristales. Las figuras, diseñadas para brillar también a plena luz del día, lucen colas de 12 metros con efectos efervescentes que imitan estelas en movimiento.

La tradición local de los verdiales también se sumará al espectáculo algunos días de esta Navidad. Pandas de verdiales resonarán en las fechas más especiales: 23, 25, 26, 27 y 28 de diciembre. En concreto, la Panda Raíces de Almogía, ganadora de la Fiesta Mayor de Verdiales 2023 en el estilo Almogía, será la que llene la calle Larios de villancicos autóctonos.