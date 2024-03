La Aemet confirma la "incertidumbre" existente con el tiempo para el arranque de la Semana Santa de Málaga

Una joven llorando en 2022, cuando no salió el Rocío. Fernando Ruiz Narváez

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y los cofrades malagueños están ya, como cada año, refrescando a cada rato las webs de meteorología que conocen para ver cómo van evolucionando los partes meteorológicos de cara a una de sus semanas más importantes del año con el único objetivo de ver a sus sagrados titulares en la calle.

Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico que Aemet tiene en Málaga, asegura que la situación viene "con gran incertidumbre". Aunque el arranque de esta semana viene muy estable, con temperaturas muy elevadas, sin precipitaciones y con calima, a partir del miércoles se prevé el descuelgue de una DANA que en su ramal trasero, explica el meteorólogo, puede provocar alguna precipitación en la provincia de Málaga, quizá acompañada de barro, los días miércoles y jueves.

Así, la DANA continuará su descuelgue con el paso de la semana y se situará entre el viernesy el sábado en el entorno de Canarias. "El tema está en que entre el sábado y el domingo se acerca a la Península, pasando seguramente centrada más al sur, pero pudiendo afectar a la península, pasando seguramente centrada más al sur, pero pudiendo afectar a Málaga entre el Domingo de Ramos y el Lunes Santo", explica Riesco.

Igualmente, insiste en que todavía es muy pronto para hacer un pronóstico que se acerque a lo que ocurra en el arranque de la Semana Santa. No se sabe si la inestabilidad tocará de lleno a Málaga o si pasará de largo. Tampoco se puede indicar aún si lloverá con seguridad el Domingo de Ramos o el Lunes Santo. "No podemos afirmarlo, pues quizá al final no se produzcan, pero la situación de riesgo ante algún chubasco podría estar ahí, al inicio de la Semana Santa", dice Riesco.

Dependiendo de la evolución de esa DANA, ocurrirá una cosa u otra. "Luego parece que podría haber una estavilización del tiempo entre el Martes y el Miércoles Santo. Pero habría que ver si por el oeste nos entra algo en la segunda parte de la Semana Santa. Eso, desde luego, es aún muy prematuro", insiste el meteorólogo.

Además, añade que la temperatura que va a reinar durante la Semana Santa va a estar muy por encima de los valores normales para esta época. "Vamos a intentar despejar esa gran incertidumbre durante los próximos días de cara al inicio de la Semana Santa. Lo mejor es esperar un poco, porque aún no se puede decir ni que vaya a haber chubascos ni que se descarten", zanja.