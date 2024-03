Desaparecido, muerto y enterrado: el final de Eduardo, al que se le perdió la pista en Málaga el 26 de febrero

Noticias relacionadas Día de los desaparecidos: Málaga tiene vivas 28 denuncias de personas en paradero desconocido

Eduardo Jiménez Rolando, de 64 años y 1,65 metros de altura, era un malagueño que se dio por desaparecido el pasado 26 de febrero. A priori, la suya podría ser la historia similar a la de otras muchas personas a las que se les pierde la pista en todo el país. Pero no es así. Porque ahora se ha descubierto que Eduardo está muerto y enterrado, según han confirmado desde SOSDesaparecidos.

Según los detalles aportados por estas mismas fuentes, el fatal desenlace lo han conocido sus familiares cuando, en las pesquisas por intentar encontrarlo, acudieron al centro de salud al que habitualmente iba "para saber si había aparecido o le había pasado algo".

Cuando preguntaron por él, los facultativos entraron en la base de datos y descubrieron que ya no aparecía en la misma. Cualquier referencia a su expediente había desaparecido "y que estaba fuera de la Seguridad Social". Y no por un error informático, sino porque había fallecido. Incluso, pese a no haber habido notificación alguna a los familiares, el cuerpo ha sido enterrado.

Las fuentes destacan el malestar de la familia ante lo sucedido, más aún cuando, al parecer, existía abierta una investigación policial por la desaparición. De hecho, desde SOSDesaparecidos informan de que han acudido al juzgado para conocer las causas de la muerte y todo lo relacionado con lo ocurrido.