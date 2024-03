Belén Rueda protagoniza 'Eva y Nicole': "Los hombres arreglan sus problemas con un tiro y adiós, las mujeres no"

Belen Rueda vuelve a ser la pareja de Andrés Velencoso en la ficción, Byb fue la serie que hace 10 años les hizo coincidir. La historia que ahora les une es obra de Daniel Écija, director y guionista de Eva y Nicole. Esta es una serie de Atresplayer que se emitirá en Antena 3, para luego formar parte de su catálogo en diferido.

La trama se sitúa en la Marbella de finales de los años 80, con flashbacks al París de 1972. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en la Costa del Sol, para adentrar al espectador en el mejor momento de la jetset marbellí. En este contexto, Nicole (Belén Rueda) se ha convertido en una de las mujeres más poderosas de la ciudad, dueña de la noche y de la discoteca de moda. Pero, el lío comienza cuando aparece Eva (Hiba Abouk), un fantasma del pasado que vuelve con ganas de venganza.

El director de la serie confiesa que la inspiración para los personajes de Nicole y Eva surge a raíz de los negocios reales de dos discotecas de Marbella, cuyas dueñas se llamaban Regina y Olivia. Aunque la serie no está basada directamente en ellas, fueron el germen de esta historia.

Reparto Eva & Nicole Atresmedia

Esta es una historia de mujeres que rompían los moldes en aquella época. “El siglo XX era machista, al igual que el SXXI, desgraciadamente”, afirma Daniel Écija. Esta serie cuenta la vida de dos mujeres de éxito, pero no solo habla de lo superficial, Belén Rueda lo expresa: “Mi función es la de humanizar a esas personas que salían en fotos y prensa. Porque detrás de toda la pasta y lujos, hay soledad y un corazón que late”.

En la rueda de prensa de Eva y Nicole, mientras Oliver Ruano hablaba de su personaje, Belén Rueda no pudo contenerse a revelar algo sobre el papel que interpreta este actor; entre risas, todo el reparto confesó que ese dato era un “spoiler chiquitito”. La actriz, avergonzada y risueña, reveló: “Y yo pensando por qué no lo decías…”.

Belén Rueda Atresmedia

Más tarde, en una entrevista grupal con varios medios de comunicación, Belén Rueda comenzó a profundizar más sobre su personaje:

Belén, cuando te llegó el proyecto. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

Me pareció muy interesante el planteamiento que hacía Dani (director) sobre la época. Además cuenta una historia muy personal y muy íntima, a través del personaje de Nicole. Me gusta mucho que ella piensa que lo tiene todo controlado y de repente, aparece Eva y todo se le descontrola, me parece fascinante.

¿Cómo reacciona Nicole cuándo pierde el control?

Nicole tiene la solución para todo. Algunas son muy marcianas, pero yo creo que la creatividad, incluso en el arreglo de problemas, es primordial para llegar donde ha llegado ella. No voy a hacer spoiler pero, a cualquier precio, todo vale. Como empresaria, en aquella época, era casi imposible que te tomaran enserio, los políticos eran todos hombres, y Nicole tiene que hacerse respetar. Ahora todavía pasa, pero no al mismo nivel que en los 70 y los 80. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que, en aquellos tiempos, era muy típico, en las familias que tenían dinero, mandar a los hijos al internado. A mí eso me parece un horror, un castigo. Entonces, es maravilloso pensar a qué tienes que renunciar para estar donde estás a nivel laboral.

¿Qué diferencia a la competitividad y rivalidad entre dos mujeres de la que puede haber entre dos hombres?

Me gusta que me hagas esta pregunta. Inicialmente, yo creo que no hay ninguna diferencia. Sí que es cierto que la diferencia es que para poder llegar al mismo sitio, la mujer tiene que demostrar mucho más. Y por desgracia, aunque hemos avanzado mucho, todavía no estamos en lo mismo. Creo que existe la idea de que una bronca entre mujeres es menos profunda o menos real que entre dos hombres. La lucha es exactamente igual. Aunque ellas no sacan los puños y compiten a ver quién la tiene más grande.

¿Tu personaje es mala o buena?

No podría reducirlo a buena o mala. Hay momentos en los que hacemos cosas buenas y hay momentos en los que hacemos cosas muy malas, eso nos pasa a las dos. Si que es verdad que los primeros capítulos estás más del lado de Eva que de Nicole, porque Nicole es implacable. Ella no va a permitir que una individua llegue y le quite lo que le ha costado tanto esfuerzo tener. Y no me refiero a temas económicos solamente, sino también en temas de amor. Te conviertes en una loba. Los hombres lo arreglan con un tiro y adiós, pero las mujeres no.

Has hablado de esa lucha extra de las mujeres para llegar al mismo punto que los hombres, después de tantos años de carrera. ¿Lo notas en tu profesión todavía?

Sí, cuesta más ganar credibilidad. A mí me tocó vivir muchas cosas y romper muchas barreras. Primero presentaba, después pasé a ser actriz. No sabéis lo que me costó. Después pasé al cine, pero me seguían llamando actriz de televisión. Yo hago una cosa, en mi casa, tengo todas las etiquetas guardadas y, según salgo a la calle, me las coloco yo misma a mi antojo. Porque al final las etiquetas que te ponen no puedes creértelas, debes escogerlas tú misma. No es tan fácil crear complejos. Todos, hombres y mujeres, tenemos nuestras guerras internas. Pero, por ejemplo, a nivel de dirección Carlota Pereda, que trabajé hace poquísimo con ella en La Ermita; es la primera mujer española que dirige películas de género. Nadie confiaba en ella para hacer este tipo de cine, faltan referentes.