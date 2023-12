Sicarios de la Mocro Maffia, absueltos en España de matar a un empresario en Marbella

A Abdul Hadi Yaqout lo ejecutaron a tiros el 21 de enero de 2019 cuando acababa de llegar de madrugada en un Bentley a su vivienda situada en la urbanización Las Petunias en San Pedro de Alcántara. En España se le conocía como Marco Yaqout. Esta semana un jurado en la Audiencia Provincial de Málaga absolvió de su asesinato a dos ciudadanos de Ámsterdam llamados Badr K. y Omar C. según el medio neerlandés Het Parool. En principio eran dos sicarios neerlandeses que le habían realizado un seguimiento exhaustivo. Pero sólo ha sido condenado uno de ellos por delitos de pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y daños con riesgo de incendio.

Lo cierto es que Badr K. sí es un sicario, pero por ahora no en este caso juzgado en España. Le conocen bien en los tribunales de Países Bajos. El pasado julio fue condenado a 25 años por el asesinato del narcotraficante Shaquille Goedhart en mayo de 2019 en Ámsterdam. Tres sicarios, en los que se incluye Badr K., ejecutaron a tiros a Goedhart tras bajarse del coche en el que viajaba. Lo siguieron en un Peugeot, y después huyeron en él. Entre otras pruebas se probó su participación en los hechos cuando en prisión intentó comunicarse con notas escritas a mano con otro de los sicarios indicándole que quemara aquel vehículo. Badr K. estaba en Marbella el día que asesinaron a Marco Yaqout, se supone de momento que estaba de vacaciones. Porque todo el mundo tiene derecho a descansar.

Volviendo a la víctima del homicidio, nació en Khouribga (Marruecos), una ciudad a 130 kilómetros de Casablanca, y luego adquirió la nacionalidad española tras llevar bastantes años asentado en la Costa del Sol. Marco Yaqout era un empresario muy conocido en Marbella, regentaba Café Rotana de Puerto Banús, el Linekers, la discoteca Tibu entre otros locales, y según el medio marroquí Assabah, también tenía unos derechos de la marca de ropa La Martina en España.

Sus locales eran y siguen siendo unos de los destinos favoritos del famoseo de Reino Unido, conocía a decenas de celebridades. Entre ellos mantenía amistad con gente como el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed. Por ello medios británicos como The Sun o Mirror se hicieron eco en su momento de la noticia. También por eso se mantuvo el interés mediático para tratar de explicar el asesinato de uno de los empresarios de la noche más conocidos de Marbella.

El Bentley en el que iba la víctima y la pistola con la que lo mataron.

Según el medio marroquí Assabah, Yaqout estaba bien posicionado con buenos contactos con funcionarios españoles y marroquíes, incluso publicaron que altos cargos del país alauita veraneaban en sus viviendas en Marbella y que recibían bastantes regalos de su parte. También se mencionaba que ayudaba a blanquear dinero a personas con poder, los medios irlandeses directamente lo señalaban por ayudar en su esquema de lavado al clan Kinahan.

The Irish Sun ofreció en su día una información que daba luz a vincular estos hechos con el crimen organizado al máximo nivel. El medio irlandés, citando fuentes policiales, afirmó que Marco Yaqout era primo de Naoufal Fassih. Para comprender esto, hay que explicar quién es Fassih. Naoufal Fassih es uno de los capos más importante de la Mocro Maffia, una de las principales organizaciones criminales de Europa, y está condenado a cadena perpetua por el asesinato de un narco iraní en Almere (Países Bajos) en 2015 y por otras liquidaciones.

Fue detenido en 2016 en una casa de Dublín (Irlanda) que pertenecía al clan Kinahan, ya que esta organización criminal le asistió en su peor momento. Ahora sigue encarcelado, pero antes de ser arrestado estuvieron a punto de ejecutarlo por ajustes de cuentas entre clanes de la Mocro Maffia. Meses antes de ser localizado por la policía irlandesa, se escondió en Berlín y en esos momentos un comando de 5 personas estuvo buscándolo en esa ciudad para asesinarlo. Ese escuadrón de la muerte estaba armado con dos Kalashnikov y cuatro pistolas Glock, pero por suerte para Fassih no lo localizaron.

Fassih ha estado involucrado en la mayoría de ajustes de cuentas de la Mocro Maffia junto a Ridoaun Taghi, el mayor narcotraficante de Países Bajos. Naoufal Fassih también tiene relación con Málaga por etapas pasadas, en 2021 detuvieron precisamente en San Pedro de Alcántara a un capo de la Mocro Maffia que pretendió ejecutarlo y que en otro hecho mató a un inocente. El detenido fue Noureddine H, uno de los responsables de la muerte del DJ Djordy Latumahina al que ejecutaron a tiros en un aparcamiento de Ámsterdam el 8 de octubre de 2016 al confundirlo con otro narcotraficante que vivía en el mismo lugar. El DJ Latumahina es una de las víctimas inocentes de los conflictos entre clanes de la Mocro Maffia.

Por ahora el asesinato de Marco Yaqout en San Pedro Alcántara queda impune, no hay nadie responsable de los hechos tras esta doble absolución y no se sabrá el motivo por el que dos sicarios fueron contratados para acabar con él. Sucedió en un clima de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales internacionales que utilizaron la Costa del Sol para posicionarse en su negocio criminal. Ocurre como con el asesinato en octubre de 2018 del narcotraficante de Utrecht Hamza Ziani en un restaurante de Torremolinos, sus asesinos siguen libres. La verdad judicial tendrá que esperar mientras los delitos no hayan prescritos.

