Málaga ya vive la Navidad: así ha sido el espectacular encendido de las luces en la calle Larios

Comienzan a sonar canciones navideñas sobre un mar de linternas de teléfono. Los 16 ángeles celestiales vuelven a iluminarse un año más bajo la atenta mirada de miles de personas y muchas caras de asombro: es el encendido de las luces de Navidad de Málaga. Este viernes 24 de noviembre, en el centro de la ciudad no cabe un alfiler. A las ofertas del Black Friday se ha sumado una cita que ya se ha convertido en tradición para muchos.

"Es un espectáculo maravilloso, hace que la ciudad brille. Estoy deseando que se encienda para que compartamos este momento". La cantante Luz Casal ha sido la encargada de pulsar el botón rojo que da inicio al esperado show de luces en la calle Larios. Junto al alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, la artista ha subido al escenario para contar su historia con Málaga. "Mi vínculo con esta ciudad arranca hace muchos años. Me he enamorado de ella a través de sus costumbres, su gastronomía y su gente".

El "mejor ambiente navideño de España", según el alcalde, ha arrancado entre aplausos con Jingle bells (André Rieu-Johann Strauss Orchestra), We wish you a Merry Christmas, Carol of the bells (Pentatonix), Navidad Épica y Hacia Belén va una burra.

Al son de la música, como cada año, los 16 ángeles celestiales de cuatro metros de altura se han iluminado sustentados en 32 columnas laterales, también llenas de efectos. Sus colas de 12 metros de largo comienzan por el blanco cálido y terminan en full flash puro, como estelas que se deshacen al pasar. Además, están adornados con brillos de hojas.

Aunque los angelitos repiten, las luces de otros puntos del casco histórico están de estreno. Entre ellos la Alameda Principal, con un bosque de luces que también ha llamado la atención de los viandantes, especialmente de los que han decidido acudir al centro en metro.

El encendido de las luces no era la única sorpresa para las miles de personas que han abarrotado la calle Larios desde primera hora de la tarde: tras el primer show del alumbrado, el grupo Siempre Así ha sido el encargado de continuar la fiesta con sus temas más conocidos.

