Las claves para disfrutar de las luces de Navidad en Málaga: programación, horarios, novedades...

Ha llegado el día. Málaga inaugura hoy su alumbrado navideño. Desde las 19.00 horas de este viernes y hasta que culminen las fiestas navideñas, 2.231.042 puntos de luz LED iluminarán las calles de Málaga.

¿Y quién le dará al botón que dará luz a la Navidad malagueña este año? La cantante gallega Luz Casal, siempre vinculada a Málaga. La artista se situará, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y otros miembros del Ayuntamiento de Málaga como la concejala de Fiestas, Servicios Operativos y Playas, Teresa Porras, en la entrada de calle Larios a las 19.00 horas para poner en marcha la temporada navideña en la ciudad. Tras ello, el grupo Siempre Así dará un pequeño concierto para poner el toque musical a la velada.

Una vez que se inaugure la Navidad, los malagueños podrán disfrutar de las luces de la capital. Aunque este año calle Larios no estrena alumbrado, sí que lo hacen otros puntos como la Alameda o el Paseo del Parque. La Alameda se convertirá en un bonito bosque iluminado y la iluminación del Parque se inspira en los villancicos.

Las plataformas de turismo europeo como European Best Destinations han vuelto a mirar a Málaga un año más por sus luces de Navidad, que se han colado en un top donde no están su máxima competidora a nivel nacional, Vigo, que este año incluso se publicita en la ciudad.

Para que no te pierdas nada de este alumbrado tan popular y disfrutes al máximo de la Navidad en Málaga, a continuación te dejamos una guía con todo lo que tienes que saber de las luces de la capital de la Costa del Sol:

Horarios

El alumbrado navideño estará encendido en Málaga de las 18.30 a las 24.00 horas ---lunes, martes, miércoles y domingo-- y los fines de semana --jueves, viernes y sábado-- y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2.00 horas. Los días 24, 31 estarán hasta las 6.00 horas.

Calle Larios

En calle Larios repetirán los angelitos del año pasado y, respecto a sus clásicos pases de luces y sonido, habrá tres cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18.30, 20.00 y 22.00 horas. La música que sonará en los espectáculos será navideña: 'Jingle bells' (André Rieu-Johann Strauss Orchestra), 'We wish you a Merry Christmas', 'Carol of the bells' (Pentatonix), 'Navidad Épica' y 'Hacia Belén va una burra'. También está previsto que se puedan oír alguna melodía que ya sonó el pasado año y los días 27 y 28 de diciembre, por primera vez, podrán oírse verdiales en este show, que dará protagonismo a la melodía malagueña más clásica.

Videomapping

La fachada del lado sur de la torre mocha de la Catedral será nuevamente una de las actividades preferidas para los más pequeños durante la temporada navideña. Este año, se presentará un nuevo espectáculo basado en el cuento "Ángel de luz". La narrativa del pequeño ángel se integrará con proyecciones láser, imágenes brillantes y reproducciones de vidrieras gigantes, entre otros elementos. La empresa Firefly Events, responsable del evento en años anteriores, llevará a cabo la propuesta. Las funciones están programadas diariamente desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre. La duración estimada del espectáculo es de 8 minutos. Calle San Juan La calle San Juan se ha convertido en uno de los destinos predilectos tanto para visitantes como para residente por su elegancia cada Navidad. Este año, nuevamente, se presentará una decoración única que dividirá la calle en tres sectores luminosos distintivos, siguiendo la exitosa fórmula del año pasado. Al entrar a la calle, los viandantes localizarán la zona de los espumillones luminosos, donde se desplegarán caminos de espumillón dorado a lo largo de la calle, iluminados con una cálida luz ultra y dispuestos en formación paralela. En el centro, se ubicará la sección denominada "lágrimas luminosas", compuesta por microleds gigantes dispuestos verticalmente, simulando bastones que iluminarán diferentes puntos en blanco cálido a lo largo de la altura. La tercera y última parte de la decoración llevará el nombre de "La cueva mágica". En esta sección, los paseantes podrán sumergirse en el interior de una caverna de luces adornada con estalactitas, para lo cual se utilizarán 300 metros lineales de guirnaldas. Este conjunto de elementos transformará la calle San Juan en un ambiente mágico y festivo durante la época navideña. No te pierdas el detalle Toda la decoración luminosa del Centro de Málaga, excepto calle Larios y las zonas "más emblemáticas" se estrenará este año. La Alameda va a contar con un sistema luminoso entre las ramas que va a lucir tanto de noche como de día brillando con el sol. Se trata de un sistema entrelazado a modo de bosque luminoso que potencia el esplendor de los propios ficus. En total, en la Alameda habrá 270.000 puntos LED y 4.500 puntos del entramado conocido técnicamente como forest. Además, según han apuntado, en los laterales de este espacio se han situado dos almendros luminosos más respecto a 2022. La Plaza de Torrijos, a su vez, contará con siete de estos almendros. Yendo al detalle, entre los nuevos elementos decorativos se encuentran las figuras luminosas de los Reyes Magos que se sitúan justo encima del túnel de la Alcazaba; en Echegaray, hay piezas de ángeles con trompetas; en la plaza del Carbón, lucirán bolas navideñas de colores que cuelgan lazos dorados y en la plaza de Jerónimo Cuervo los malagueños podrán encontrar un singular árbol de Navidad realizado con material dorado y brillos. Las calles Molina Lario y 11 transversales de calle Larios van a contar, asimismo, con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. Serán un total de 76 lámparas de salón tridimensionales formadas por cuatro caras enlazadas por cordones de microflash. Las calles Molina Lario y 11 transversales de calle Larios van a contar, asimismo, con una decoración especial basada enSerán un total de 76 lámparas de salón tridimensionales formadas por cuatro caras enlazadas por cordones de microflash. Luces del Botánico En el Jardín Botánico de la Concepción, la propuesta navideña se llama Angélical: El Reino de los Ángeles de Navidad. El jardín se convertirá en ocho reinos diferentes que podrás visitar del 1 de diciembre al 7 de enero. Durante este período, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia única que combina la belleza de la naturaleza del Jardín Botánico con la fantasía de la Navidad. El primer pase cada día será a partir de las seis de la tarde y a este le sucederán entradas cada treinta minutos, permitiéndose, así, un máximo de 400 personas por turno para mantener un ambiente seguro y cómodo para todos. Los niños de 3 a 12 años deben pagar 11,50 euros. Los adultos, a partir de 13 años, 15 euros. Así, hay entradas para personas con movilidad reducida que cuestan 12,70, pues ellas no podrán hacer el recorrido completo.

