La gran meca de las 'casas de marca': el 72% de las viviendas españolas de los ultrarricos está en la Costa del Sol

No hace falta recurrir a la mítica telenovela de Televisa para atreverse a afirmar que Los ricos también lloran (México, 1979); la clave de este fenómeno está en saber dónde lo hacen. El mercado inmobiliario español está siendo testigo, en directo, del auge de las branded residences o casas de marca, un concepto que pese a no ser nuevo, empieza a asentarse con fuerza en el país. Este fenómeno tuvo sus inicios en 1927 con la apertura del icónico hotel, The Sherry-Netherland, en la Quinta Avenida de Manhattan.

Su definición sitúa a estos alojamientos en la cúspide de las viviendas del más absoluto lujo, capaz de salir al mercado un 15 o 20% por encima de su premio “normal”. ¿El motivo? “ Estas unidades están meticulosamente diseñadas y, en la mayoría de los casos, administradas por expertos destacados operadores hoteleros internacionales que se especializan en el segmento de lujo”, explican desde la asesoría financiera e inmobiliaria Colliers.

La exclusividad, los detalles de las instalaciones, la calidad del lugar y servicios personalizados –similares a los de un hotel de alto standing–; todo gira en torno al lujo y la exclusividad… Y con un principal punto de actuación en España: Marbella.

[Sierra Blanca volverá a aliarse con una gran marca de moda para su nuevo proyecto de lujo en Marbella]

La mayoría de los desarrollos de branded residences, ya sean establecidos actualmente o planificados para el futuro, están situados predominantemente a lo largo de la Costa del Sol, representando aproximadamente el 72% del total general, según apunta esta entidad en el informe publicado este octubre.

En términos absolutos, de las 1.212 unidades localizadas, 869 se encuentran ubicadas (ya sea por ejecución o por proyección) en algún municipio de la provincia, destacando especialmente Marbella, tal y como se refleja en esta tabla.

Esta región, reconocida por su atractivo turístico y su clima favorable, alberga proyectos notables como Epic Marbella by Fendi y Four Seasons Marbella Resort.

Además, en Canarias, que representa aproximadamente el 18% del total, destacan promociones como Las Terrazas de Abama Suites. Madrid y Barcelona también tienen presencia, con especial atención al segmento urbano marcado por una mayor presencia de destacadas marcas hoteleras.

Respecto al estado de estas promociones, cabe destacar que el 23% de las unidades están finalizadas y actualmente operativas, con especial énfasis en propiedades destacadas como Four Seasons Canalejas en Madrid y Mandarin Oriental Barcelona.

Una proporción significativa, aproximadamente el 66%, se encuentra actualmente en fase de construcción, abarcando proyectos como Elie Saab Villas Marbella y La Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort. El 12% restante se encuentra en etapa de desarrollo, lo que indica un compromiso sostenido con la inversión y la planificación estratégica dentro del sector.

Más ultrarricos en el futuro

El informe elaborado por Colliers apunta que el año pasado se produjo una disminución en la “creación de riqueza” debido al “bajo desempeño” de los mercados financieros. Pero ese bache en el auge económico es únicamente eso, un bache. Las previsiones que se manejan para los próximos años proyectan una época de vacas gordas.

Atendiendo a documentos publicados por el grupo de consultoría de Bostón o del Crédito Suizo, el número de personas con patrimonio neto ultra alto crecerá un 5,3% durante los próximos cinco años, acabando así con la disminución de activos totales de integrantes de este grupo durante el pasado curso.

El segmento más amplio de personas de alto patrimonio neto (HNWI), incluidos aquellos con activos superiores a 1 millón de dólares, también está experimentando un crecimiento sustancial. Durante el año pasado, este grupo creció un 2,9% y se espera que aumente un "impresionante" 57% durante los próximos cinco años, alcanzando una población mundial de más de 109 millones de personas.

Es decir, que se están dando las condiciones idóneas para que el mercado de las casas de marca despegue con una gran propulsión. Por referir algunos datos, la compra de viviendas de lujo aumentó un 45% con respecto al 2021, alcanzándose las más de 1.000 transacciones por encima de los 2 millones de euros. No solamente resulta una cifra a destacar por la magnitud de sus números, sino porque duplicó a 2019, considerado hasta la fecha como “año récord”.

Tal y como indican los datos publicados en el Registro de Inversiones Extranjeras (DataInvex) de la Secretaría de Estado de Comercio, la inversión extranjera en 2022 superó los 34.178 millones de euros en términos brutos, lo que supone la segunda cifra histórica más alta jamás registrada, con un aumento del 13,9% respecto al año anterior.

Además, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la inversión extranjera en inmuebles españoles aumentó un 59% en 2022 respecto a 2019, hasta alcanzar los 12.170 millones de euros.

Los mandamases

El gran gigante de las casas de marca es Marriot Group. La compañía estadounidense atesora más de 150 proyectos activos en todo el mundo. Bajo el paraguas de este mandamás se encuentran marcas como The Ritz-Carlton Residences con 56 proyectos activos, seguido de St. Regis Residences con 22 proyectos y W Residences con 17, más allá de las relaciones con nombres de lujo como Bulgari.

En segundo lugar, se encuentra el Grupo Four Seasons, con 53 proyectos activos de Branded Residences, siendo uno de los más conocidos el proyecto hotelero ubicado en calle Alcalá de Madrid.

Pero fuera del sector hotelero, YOO destaca como líder con un total de 70 branded residences. Accor ocupa el tercer lugar en esta lista, con 35 desarrollos operativos, entre los que destacan marcas como Fairmont, SLS o Raffles. Sin embargo, proyectan tener alrededor de 130 residencias en el futuro, posicionándolos como un actor importante en el sector.

El mercado en España

En el contexto del mercado inmobiliario español, el segmento de branded residences ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Uno de los pioneros en este campo fue Las Terrazas de Abama Suites, que abrió sus puertas en 2017, marcándose esta fecha como inicio del nuevo boom.

[Pagan 15 millones por la primera de las cinco villas de lujo Karl Lagerfeld que se van a construir en Marbella]

Situado dentro del prestigioso resort Abama Golf & Spa en Tenerife, este proyecto ofrece 151 suites de cinco estrellas propiedad de inversores particulares y gestionadas por el hotel

Otro hito importante en el panorama nacional de Branded Residences fue la apertura del Four Seasons Hotel Madrid en 2020, con 22 lujosas residencias compartidas. No sólo supone el estreno de la marca Four Seasons en España tanto en el sector hotelero como en branded residences, sino que también supone un referente en el mercado español de este tipo de propiedades.

La comercialización de estas branded residences estuvo a cargo del equipo residencial de Colliers, y las 22 unidades se vendieron en un período de 24 meses, y el 73% de los compradores provinieron del ámbito internacional. A día de hoy, España cuenta con un total de 5 proyectos de completados.

Sigue los temas que te interesan