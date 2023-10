De puertas para adentro: ¿qué tienen los malagueños en sus casas?

Es algo humano. Cuando cae la noche y uno pasea por las calles de cualquier ciudad, se despierta una extraña curiosidad por saber qué hay más allá de esas ventanas que se van llenando de luz o apagando en la oscuridad al compás de las horas. Conocer la historia que habita en cada hogar es misión imposible para los humanos; sin embargo, hay mucha información (pública) sobre cómo son las casas que nos rodean.

La mayoría de los malagueños (53%), por ejemplo, viven en edificios de 10 o más viviendas, un número que refleja la concentración de población en grandes núcleos poblacionales. De hecho, uno de cada tres personas censadas en la provincia reside en la capital. Pero, ¿qué hay de puertas para adentro? Este es un boceto de las 658.184 viviendas que hay en la provincia a partir de los datos del INE.

Lo típico: 3 habitaciones

Lo primero que llama la atención del plano de una casa son los compartimentos, la forma en la que está dividida. En Málaga, la mitad de los hogares (53%) tienen tres habitaciones. Una de cada cuatro (26%) cuenta con dos estancias y el 15% tiene cuatro o más.

¿Cocinas abiertas? Pocas

En los últimos años, por la estética o por la falta de espacio, han proliferado las conocidas como cocinas abiertas. Estas estancias están diseñadas para ser algo más que el lugar donde se hace de comer y, para ello, se integran en gran medida en el salón. Esta moda, sin embargo, no es ni mucho menos destacada en Málaga; al menos por el momento: en la provincia, nueve de cada 10 casas (92%) cuentan con cocina independiente de al menos cuatro metros cuadrados.

Más de un baño

La reducción del tamaño de las viviendas y el hecho de que las familias sean cada vez más pequeñas repercuten en las necesidades del espacio. En cuanto a las zonas de baño, la cuestión está sumamente dividida: el 49% de los hogares malagueños tiene solo uno y el 51% restante, dos o más.

Nada de secadoras

No deja de sorprender la presencia todavía de lavanderías por prácticamente todos los barrios de Málaga. ¿Quién las usa? Según la estadística del INE, solo un 1% de las casas de Málaga no cuenta con lavadora. La implantación de este electrodoméstico es casi total, algo que no ocurre, sin embargo, con la secadora. El clima en la provincia permite, si se dispone de espacio, secar las prendas al aire libre durante todo el año y solo un 26% de los hogares dispone de este otro aparato.

Debate por el lavavajillas

Las cocinas de Málaga representan a la perfección el debate sobre tener o no tener lavavajillas: el 52% de los hogares tienen este electrodoméstico, frente al 48% que no. No hay apenas dudas sobre otros aparatos como el horno, presente en el 87% de las casas, o el microondas (93%). La implantación de las vitrocerámicas o los sistemas de inducción, si embargo, no es completa (75%): uno de cada cuatro hogares todavía cocinan con fuego.

Solo una de cada cuatro tienen calefacción

El 83% de los hogares de Málaga no tienen problemas de aislamiento. Esto, unido a las temperaturas templadas en prácticamente toda la provincia durante la mayor parte del año, hace que la dependencia de la calefacción sea muy escasa. De hecho, solo una de cada cuatro viviendas cuentan con este sistema. El 43%, no obstante, sí que cuenta con algún aparato que permite calentar alguna habitación, como un radiador eléctrico. El 32%, ni eso. Entre las que sí cuentan con la calefacción instalada, lo más común es el suministro por electricidad (81%) y solo un 6% usa gas natural.

El aire acondicionado, por su parte, está mucho más extendido: el 63% de los hogares dispone de sistema de refrigeración.

Todavía hay sitios sin internet

Aunque el mundo actual está, por encima de todas las cosas, conectado, hay hogares en Málaga que a día de hoy no disponen de conexión a internet. En concreto, el 18%. Aunque los datos no profundicen mucho, sí que dejan entrever que estos se concentran en los municipios más pequeños: en las localidades de 50.000 habitantes o menos, el porcentaje de hogares sin conexión aumenta al 28%; en los que superan ese número de personas, baja al 13%.

La mitad, sin garaje

Hay dos instalaciones que pueden parecer extendidas en Málaga y, sin embargo, no lo están: los ascensores y los garajes. El 49% de las viviendas de la provincia no cuentan con elevadores y el 54% tampoco tiene un lugar específico para aparcar.

Pocas renovables

Aunque en los últimos años las instituciones están empujando en este sentido y hay algunos programas de financiación en marcha, la presencia de las energías renovables en los hogares de Málaga es testimonial. El 94% de las viviendas no dispone de ningún dispositivo de este tipo, un 5% recibe energía solar térmica y hay apenas 7.554 viviendas con suministro de energía solar fotovoltaica, eólica o biomasa.

