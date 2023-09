Más de 70 incendios forestales calcinan 112,05 hectáreas en Málaga en lo que va de año

En lo que va de año, Málaga ha sido escenario de 74 incendios forestales que han calcinado 112,05 hectáreas. En el conjunto de Andalucía, el fuego ha arrasado 1.697 hectáreas en 596 puntos, sin incluir el de Algeciras de hace solo unos días que sigue pendiente de medición.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado que estas cifras, comparadas con el último decenio, "reflejan un descenso, ya que la media de intervenciones en los últimos 10 años es de 647,8 y de las hectáreas quemadas, 9.058".

La Época de Alto Riesgo de incendios forestales concluirá, si no es necesaria su ampliación por las circunstancias climatológicas, el próximo 15 de octubre. El consejero, no obstante, ha recordado que "el incendio del pasado fin de semana en Algeciras es una prueba de que no podemos bajar la guardia", por lo que ha hecho "un llamamiento a la máxima prudencia y colaboración ciudadana".

Huelva es la provincia donde más terreno ha calcinado el fuego hasta ahora, con 116 actuaciones y 430,81 hectáreas afectadas. Le siguen Cádiz, con 55 incendios y 353,55 hectáreas afectadas y Almería (83 actuaciones y 309 hectáreas).

En Sevilla se han registrado 62 actuaciones que han arrasado con 218,84 hectáreas afectadas y en Granada, 77 y 209 hectáreas calcinadas.

Las tres provincias con menos daños por el momento son Málaga, Jaén (67 actuaciones y 14,84 hectáreas) y Córdoba (62 actuaciones y 48,85 hectáreas afectadas). ç

