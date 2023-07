El conductor de la moto de agua en la que murió una mujer ha dado positivo en alcohol y drogas

Novedades en el caso de la mujer que murió este domingo en el accidente producido por una moto acuática en la playa de El Palo, Málaga. Según ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el hombre que conducía el vehículo ha dado positivo en las pruebas de alcohol y drogas.

La mujer que cayó de la moto de agua fue trasladada en estado crítico al Hospital Virgen de la Victoria en Málaga, donde finalmente falleció.

Fernández también ha informado hoy que la investigación sigue en curso y no hay conclusiones definitivas en este momento: "No hay nada concluyente, no está cerrado", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que se tiene constancia de que el conductor de la moto de agua había consumido alcohol y sustancias psicotrópicas, superando los límites legales permitidos.

El accidente, que coincidía con la festividad de la Virgen de El Carmen, ocurrió alrededor de las 20:50, cuando los servicios de emergencia sanitaria recibieron una llamada informando que la víctima no respiraba. La investigación sigue para esclarecer qué circunstancias provocaron el accidente.

