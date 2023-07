El PP denuncia la falta de mejoras en la autovía A-7 a su paso por la zona este del área metropolitana de Málaga

El Partido Popular ha expresado su voluntad de mejorar la autovía A7 a su paso por la zona este de la provincia de Málaga, más concretamente por Rincón de la Victoria, así como de impulsar mejoras en las infraestructuras para mejorar la movilidad en toda la provincia.

Así lo han puesto de manifiesto este domingo la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente local del partido, Francisco Salado, que han hecho hincapié en señalar el crecimiento del área metropolitana de Málaga, en este caso, hacia el este, donde Rincón es el municipio más próximo a la capital de la Costa del Sol.

En cuanto a la autovía A7 que discurre por el litoral de la provincia, Navarro ha reclamado que necesita de "unos cuidados, unos mantenimientos especiales e intensos a la altura de la intensidad de tráfico que tiene a su paso".

Al respecto, ha recordado que fue una carretera "finalizada por el gobierno de Mariano Rajoy y que no hemos valorado suficientemente lo que ha aportado a la vertebración territorial de Andalucía". "Posiblemente lo que Málaga ha crecido en materia de exportaciones en los últimos años tenga mucho que ver con la finalización de esta carretera A7 y su conexión, por tanto, con el Levante y con el resto de Europa", ha asegurado.

La presidenta del PP de Málaga ha dicho que no vale inaugurar una infraestructura como esta autovía "y después, si te he visto, no me acuerdo. Eso es muy típico de los socialistas", y ha añadido que la zona oriental de la provincia de Málaga ha sido "despreciada y abandonada" por los socialistas.

Navarro también ha apuntado al crecimiento "exponencial" del tráfico en el tramo desde Chilches hasta Málaga, así como el hecho de que cada vez más personas residan en esta zona. "La A7, a su paso por Rincón, tiene que mejorar" ha dicho, a la vez que incidido especialmente en la mejora de los accesos o la insonorización para luchar contra la comunicación acústica.

La presidenta del PP de Málaga ha subrayado que las infraestructuras también se deben adaptar al cambio climático, y al respecto ha propuesto medidas como los sumideros de CO2: "Son cortinas vegetales que no sólo amortiguan el ruido sino que también suponen una mejora de la calidad del aire", ha explicado.

Navarro ha hecho extensiva sus declaraciones sobre la necesidad de mejora de la A7 a otros puntos de la provincia, citando como ejemplo la salida de Benalmádena, donde, en su opinión "lejos de provocar esa solución, lo que ha provocado son más problemas en el acceso".

AVE y Cercanías

Para Navarro, el AVE también es una muestra también del abandono de este tipo de infraestructuras por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y en este sentido ha criticado que cuando la alta velocidad llegó a Málaga "no nos invitaron, no dieron la palabra ni siquiera al alcalde de la ciudad en aquella inauguración, pero ellos sí cortaron las cintas", y ha añadido "lo que no recordaron es que esa infraestructura la impulsó Celia Villalobos siendo alcaldesa y José María Aznar siendo presidente del gobierno de España".

"Un año más de Pedro Sánchez en la Moncloa nos llevará a tener que volver a utilizar el Talgo, porque la alta velocidad de Málaga se está pareciendo mucho más ya a aquel Talgo que a un AVE de última generación", ha criticado.

La presidenta del PP de Málaga ha aludido a falta de frecuencias, continuos retrasos y averías por falta de mantenimiento en el AVE. "Las labores de mantenimiento las planifican del 1 de junio al 30 de septiembre en justo temporada alta turística de esta provincia para disuadir a turistas nacionales de que vengan a la Costa del Sol", ha acusado.

También ha hecho referencia al Cercanías de la Costa del Sol occidental, señalando que aunque es el más rentable de España, "lo han ido dejando morir en estos años", acusando que tiene "falta de inversión en los apeaderos y estaciones, falta de proyectos para darle continuidad y nuevas conexiones (en referencia al tren litoral)".

Por su parte, Francisco Salado, ha iniciado su intervención asegurando que el PP está reflejando "lo que está llevando Alberto Núñez Feijóo en su campaña. Hablar de lo que importa, de los problemas que importan a los ciudadanos".

"El Rincón de la Victoria y el resto de la provincia se juegan la vida en el acceso y la salida de la A7 en el trazado del Rincón de la Victoria. Durante estos últimos años, como alcalde, he dirigido varias cartas a la ministra del ramo para explicarle la situación tan peligrosa que están viviendo los usuarios de esta autovía. La callada por respuesta", ha criticado.