Málaga
Elecciones municipales: estos son los candidatos de los partidos que se presentan en Alhaurín de la Torre
El Boletín Oficial de la Provincia publica la composición de las formaciones que concurren a las municipales del 28 de mayo en este municipio.27 abril, 2023 12:10
A poco más de un mes de que los malagueños pasen por las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga ha publicado este miércoles el listado completo de candidaturas que concurren en los municipios de la provincia.
En el caso de Alhaurín de la Torre, serán seis las formaciones que concurran a los comicios. Joaquín Villanova, del Partido Popular, vuelve a presentarse a estas elecciones en las que tratará de volver a alzarse con el puesto de alcalde. Cabe recordar que Villanova fue elegido como alcalde por primera vez en el año 1996 y desde entonces lleva revalidando su título. En el caso de que gane, cumpliendo la legislatura completa, logrará cumplir treinta años como alcalde.
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA
2. MANUEL LOPEZ MESTANZA
3. PRUDENCIO JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ
4. JESSICA TRUJILLO PEREZ
5. MARIA DEL CARMEN MOLINA HEREDIA
6. ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
7. ABEL PEREA SIERRA
8. MARIA DEL MAR MARTINEZ GONZALEZ
9. RAFAEL SERGIO CORTES GARRIDO
10. IRAYA CRISTINA VILLALBA MORENO
11. JOSÉ MANUEL DE MOLINA BAUTISTA
12. RODRIGO JIMÉNEZ TORRES
13. MARIA PILAR CONDE MALDONADO
14. MIGUEL PACHECO FERNANDEZ
15. SUSANA VALERO OVIEDO
16. FRANCISCO JOSÉ SANCHEZ GUERRERO
17. ADIRANE ARCANO BENGOECHEA
18. CARMEN PAOLA TOME GONZALEZ
19. PABLO CUENCA TIRADO
20. SAMUEL MARTINEZ LUQUE
21. ÁNGELA VALDERRAMA RECUERDA
Suplentes
1. PABLO FRANCISCO MONTESINOS CABELLO
2. MARINA BRAVO CASERO
3. MARIA DEL CARMEN CEBRIÁN MUÑOZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA
(PSOE-A)
1. DAVID MARQUEZ GARCÍA
2. PATRICIA ALBA LUQUE
3. JOSÉ FERNANDO PEREZ OSORIO
4. PURIFICACIÓN MORENO MORENO
5. MUSTAFA BOVADI LIETEFIJ
6. MICAELA GARCÍA MARQUEZ
7. ANTONIO GÓMEZ CHILLÓN
8. ESTELA MARTIN MARTIN (Independiente)
9. ALEJANDRO PONCE FERNANDEZ
10. NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO
11. ANDRÉS GÓMEZ MIRANDA
12. MARIA MARTINEZ RODRÍGUEZ
13. PEDRO JESÚS MARTIN RAMOS
14. SANDRA MARQUEZ BAREA
15. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LUNA
16. DOLORES SOLANO GARCÍA
17. VÍCTOR CARMONA GAONA (Independiente)
18. MARIA TERESA CAÑIZARES SENDRA
19. JOSÉ ÁNGEL BERMÚDEZ MANCERA (Independiente)
20. ANA COLMENERO RUIZ
21. FRANCISCO RODRÍGUEZ GODOY
Suplentes
1. DANIELA VÁZQUEZ GALLARDO (Independiente)
2. ANDRÉS LUIS MARTIN SANCHEZ
3. ANA MARIA PARRA TORRES
VOX (VOX)
1. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GÁMEZ
2. AGUSTÍN GARNICA SANCHEZ
3. CATHERINE BECERRA RUIZ
4. MARIA INMACULADA MENGÍBAR BUSTAMANTE
5. OLGA LUCIA VARGAS MESA
6. JÉSICA CORTES MORALES
7. JUAN JOSÉ ROMÁN ROMERO
8. JOSÉ MANUEL BATISTA REYMONDE
9. ANTONIO JOSÉ TRUYENQUE ACEBUCHEZ
10. ANA MARIA DÍAZ ESPINOSA
11. ALFONSO JIMÉNEZ RECIO
12. JUAN JOSÉ GÓMEZ MORENO
13. NURIA MARIA GALÁN SALAZAR
14. ELOISA ANTONIA MARTIN MARTIN
15. EUGENIO ESCOBEDO BENÍTEZ
16. SERGIO GÓMEZ MORENO
17. ESTHER CERBAN CRUZADO
18. ANTONIO MONTIEL OLMEDO
19. HELENA AGUILAR DÍAZ
20. FRANCISCA POSTIGO SANCHEZ
21. ANTONIO BERNARDO PORTILLO MARTIN
Suplentes
1. CONCEPCION GÁMEZ CORRAL
2. JUAN ANTONIO PEREA PEINADO
3. PATRICIA DEL CARMEN UCLÉS JIMÉNEZ
CON ANDALUCÍA: IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO-INICIATIVA
DEL PUEBLO ANDALUZ CON ALHAURÍN DE LA TORRE
(CON ANDALUCÍA)
1. FRANCISCO JAVIER CARAVIAS CHAVES (IZQUIERDA UNIDA)
2. TANIA LOPEZ ELORRIETA (IZQUIERDA UNIDA)
3. TRISTAN GONZALEZ FRANCO (VERDES EQUO)
4. ROSARIO BÁEZ RICO (VERDES EQUO)
5. JUAN GALLARDO ARCAS
(INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
6. MARIA PILAR BOXO CIFUENTES (IZQUIERDA UNIDA)
7. EDUARDO SÁEZ MALDONADO (IZQUIERDA UNIDA)
8. ROCÍO GONZALEZ GÓMEZ (IZQUIERDA UNIDA)
9. DANIEL GALLARDO GONZALEZ
(INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
10. MARIA AGUSTINA IGLESIAS GAJATE (IZQUIERDA UNIDA)
11. JULIO CÉSAR VILLAR GUEVEA (VERDES EQUO)
12. ANA MARIA VILLALBA RACERO (VERDES EQUO)
13. JUAN RECIO INFANTE (Independiente)
14. BRENEA CHAVES CUEVAS (IZQUIERDA UNIDA)
15. CARLOS CARMONA SANCHEZ (IZQUIERDA UNIDA)
16. MARIA LUISA ZAMORA SERRANO (IZQUIERDA UNIDA)
17. FERNANDO MARFIL AGUILAR (IZQUIERDA UNIDA)
18. MARIA MACARENA GARCÍA GÓMEZ (IZQUIERDA UNIDA)
19. EDUARDO GRANADOS RUZ (IZQUIERDA UNIDA)
20. AMADEO ARIAS RODRÍGUEZ (IZQUIERDA UNIDA)
21. ISABEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (IZQUIERDA UNIDA)
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER LARA VALDÈS (IZQUIERDA UNIDA)
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS)
1. ANTONIO MANUEL LOPEZ ÁLVAREZ
2. JORGE ORTIZ NAVARRO
3. PABLO GARCÍA BEAS
4. PAULA RODRÍGUEZ CESAR
5. ENCARNACIÓN BAUTISTA RUIZ
6. JORGE MARIA ORTIZ CASTELLANO
7. ALEJANDRO JIMÉNEZ BERRUEZO
8. TANIA HIDALGO RUIZ
9. ROSA LINDA MUÑIZ DÍAZ
10. YOLANDA ROMÁN MONTAÑEZ
11. MIGUEL ÁNGEL MARTIN ROBLES
12. INMACULADA MARTOS SANCHEZ
13. MARIA TERESA MUÑIZ DÍAZ
14. ADRIÁN CRIADO MARTIN
15. ISRAEL SANCHEZ CUESTA
16. MARIA INMACULADA MUÑIZ DÍAZ
17. MARIA ÁNGELES ROMÁN MONTAÑEZ
18. FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ
19. JUAN JOSÉ MARÍN ESTRADA
20. LUCIA MOYA GONZALEZ
21. MANUEL HIDALGO RUIZ
Suplentes
1. ALFONSO RUIZ PONCE
2. MARIA MONTAÑEZ LISBONA
POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. MIGUEL ÁNGEL MACIAS MONTIEL
2. ANTONIO JAVIER SANCHEZ GÓMEZ
3. MARIA JOSÉ ARAGON ESPEJO
4. BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ
5. MARIA JOSÉ RAMIREZ GONZALEZ
6. ANTONIO MANUEL LOPEZ TRUJILLO
7. CONCEPCION MORENO BENÍTEZ
8. MARIA DEL MAR RAMOS ARJONA
9. FRANCISCO GARCÍA SANCHEZ
10. FERNANDO JABALQUINTO DAZA
11. MARIA MAGDALENA MEGÍA GUERRERO
12. MARIA ISABEL GARCÍA SUÁREZ
13. CRISTINA MUÑOZ SANCHEZ
14. MIGUEL ÁNGEL MORENO FLORIDO
15. CRISTÓBAL ALBA DÍAZ
16. SILVIA MONTAÑEZ MARÍN
17. ALBA CRUZ MEGÍA
18. FRANCISCO PITARCH RUEDA
19. ANTONIO RIOS FERNANDEZ
20. ANA BELÉN MACIAS MONTIEL
21. SALVADOR MANUEL RODRÍGUEZ GONZALEZ