Elecciones municipales: estos son los candidatos de los partidos que se presentan en Mijas (Málaga)

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga recoge el listado completo de candidaturas que concurren a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 28 de mayo y darán la oportunidad a los malagueños a elegir a sus alcaldes y concejales.
En el caso de Mijas, los votantes renovarán los 25 asientos que forman el salón de plenos del Ayuntamiento con los candidatos que presentan cada una de las 10 formaciones que concurren a los comicios. Estas son sus listas:
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ÁNGEL NOZAL LAJO
2. LOURDES BURGOS ROSA
3. MARIO BRAVO RAMOS
4. SILVIA MARÍN SERRANO
5. DANIEL JESÚS GÓMEZ TERUEL
6. ANA CARMEN MATA RICO
7. MARCOS CORTES MILLÁN
8. MELISA MANUELA CEBALLOS MERCADO
9. JUAN JOSÉ TORRES TRELLA
10. MARIA FRANCISCA ALARCÓN LEIVA
11. ÁNGEL HERRERA CARRASCO
12. LUZ MARIA PIMENTEL TAMAYO
13. WILLIAM DOW ANDERSON
14. ROSARIO CARA GARCÍA
15. ALBERTO GÓMEZ JAIME
16. SARA ISABEL RODRÍGUEZ MARTIN
17. GUILLERMO IMEDIO ARAGONÉS
18. MARÍA VALVERDE SALVICHE LUQUE
19. JOAQUÍN VARGAS GARRIDO
20. MARIA ISABEL ALONSO AGUILAR
21. ROBERTO ARIEL NIETO GAUNA
22. JUANA GONZALEZ SANTIAGO
23. FRANCISCO JAVIER SANTOS GÓMEZ
24. RAFAELA ARROYO CALZADO
25. ANTONIO ALARCÓN RUEDA
Suplentes
1. MANUEL CABELLO PORRAS
2. MARIA JESÚS ALMADA LOPEZ
3. JUAN RAMÓN TORRESANO MENOR
4. MARIA CARMEN RANZ ANDÚJAR
5. JUAN SALVADOR GÓMEZ BACA
6. CORAL LOZANO JIMÉNEZ
7. DIEGO FRANCISCO ROSA ARENAS
8. VANESA MUÑOZ POSTIGO
9. JOAQUÍN DÍAZ GALVEZ
10. CARMEN JESÚS DURAN GÓMEZ
VOX (VOX)
1. JUAN CARLOS CUEVAS DAWSON
2. FRANCISCO JEREZ GÓMEZ
3. ELOY BELMONTE VALENZUELA
4. MARÍA DOLORES PARRA COIN
5. ANA MARIA MIRANDA JIMÉNEZ
6. MANUEL FUENTE CUEVAS
7. NATALIA ESPINOSA RUIZ
8. EDMUNDO ALARCÓN HINOJOSA
9. LIÉTOR DOMÍNGUEZ AZCUE
10. BENITO JOAQUÍN GARCÍA PARADA ARIAS
11. JESÚS PALOMINO PULIDO
12. EDUARDO ROANES GÓMEZ
13. JUAN CAPELA MELGUIZO
14. JOSEFA CAMARGO GONZALEZ
15. MARIA JOSÉ GALLARDO BENÍTEZ
16. FRANCISCO JESÚS VILLALBA REDONDO
17. SALVADOR JOSÉ MORENO MORALES
18. JUANA DEL PILAR COBOS BRESCIA
19. CARLOS ALBERTO MOIO ALONSO
20. MARIA ISABEL GÓMEZ MARTIN
21. ALEJANDRO REBULL DOMÍNGUEZ
22. RAMÓN GALVÁN VIRUEL
23. MARTA HEREDIA SANTIAGO
24. MARIA BERTA RESURRECCIÓN MATEOS SAURAS
25. ILUMINADA JIMÉNEZ CORZO
Suplentes
1. MARTA FERNANDEZ MORQUECHO
2. JESÚS ORELLANA GIL
3. JOSÉ MANUEL FERNANDEZ GUERRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ (JOSELE)
2. LAURA MORENO MARÍN
3. MANUEL ROY PÉREZ VLERICK
4. TAMARA VERA RUIZ
5. HIPÓLITO ZAPICO BARAGAÑO
6. NATALIA MARÍA MARTÍNEZ GÓMEZ
7. NICOLÁS JESÚS CRUZ PEÑA
8. GRETEL VERÓNICA ENSBERG FRIGERIO
9. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ MOYA
10. MARÍA BELÉN ROCA MADUEÑO
11. JUAN ANTONIO CARRASCO TROYANO
12. JUANA AGUILERA PACHECO
13. ÁNGEL HURTADO FERNÁNDEZ
14. FUENSANTA CLEMENTE GALIANO
15. ISAAC MANUEL SUÁREZ GÓMEZ
16. LAURA MÁS ENSBERG
17. MIGUEL FRANCISCO BAO SALAZAR
18. MARÍA JOSÉ RIVERA DÍAZ
19. FRANCISCO QUERO CORTÉS
20. MARÍA DEL ROSARIO VALDERRAMA NAVARRO
21. JOSÉ FRANCISCO NÚÑEZ MANFREDI
22. ISABEL MARÍA MOLERO VILLALBA
23. ANTONIO TAMAYO BLANCO (CATITI)
24. FRANCISCA RUIZ VILLEGAS
25. JUAN GAMBERO CULEBRA
Suplentes
1. WENCESLAO NAVARRO VARGAS
2. LORENA PARRA GÓMEZ
3. ANDRÉS GONZÁLEZ CORTÉS
4. ANA MARÍA MARÍN GARCÍA
5. MIGUEL PÉREZ JAIME
SOYDEMIJAS (SOYDEMIJAS)
1. JOSÉ ANTONIO TORRESANO MESA
2. FUENSANTA SANTOS DE LA RUBIA
3. LUIS MIGUEL DE JAVIER VALDÈS
4. GLADYS ESTER FUNES SANTILLAN
5. ABRAHAM VALLE MERINO
6. LUISA ANTONIA GRAJALES WILKES
7. ALBERTO MORO BERMEJO
8. ALINA SUSANA BERTOL ARAOZ
9. JUAN CORTES QUERO
10. MARIA JOSÉ CURA DE ROSA
11. JESÚS TEJEDOR VICENTE
12. ROCÍO ALMAGRO CUESTA
13. JULIO JODAS UREÑA
14. EVA SANMARTÍN PEREZ
15. EMILIO JOSÉ ALGUACIL HEREDIA
16. LAURA ROMERO ROLDÁN
17. ANTONIO PARRILLA GONZALEZ
18. ROCÍO LIZAN ORTIZ
19. MANUEL SERRANO LOPEZ
20. MARIA ROSA CANA MELÉNDEZ
21. DIEGO ARIZA CÍVICO
22. JÉSICA PLATERO EXPÓSITO
23. JORGE CASAS GRACIA
24. GABRIELA VANESSA MOISE FREDERICK
25. FRANCISCO JAVIER TINEO AGUILAR
Suplentes
1. ANNE MARIA MAIER AAGESEN
2. JUAN ANTONIO HERRERA VALENCIA
3. MARIA AUXILIADORA JIMÉNEZ MORENO
4. ANTONIO LUIS BAENA IBÁÑEZ
5. INMACULADA GALVEZ TROYANO
6. ALEJANDRO RAMÓN BONFILIO GÓMEZ
7. CRISTINA CANAS MELÉNDEZ
ALTERNATIVA MIJEÑA /ARTEHNATIBA MIHEÑA (A.MIJAS-A.MIHA)
1. ESPERANZA JIMÉNEZ CABELLO
2. IRENE RÍOS SILVA
3. ROCÍO BAUTISTA MORENO
4. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ÁVILA
5. DANIEL LEAL TAMAYO
6. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ GAMBERO (Independiente)
7. ROSARIO MARÍA CLARO MARFIL
8. JOSÉ ANTONIO CABELLO BARRANQUERO
9. DESEADA GARCÍA GÓMEZ (Independiente)
10. ALONSO ALARCÓN SERRANO
11. ÁNGELES LUISA PARÍS ÁNGEL (Independiente)
12. ALICIA GUERRA DÍAZ
13. JUAN CARLOS QUERO ALARCÓN
14. PIA BRUN NIELSEN (Independiente)
15. JULIO CONEJO AGUILAR
16. MARÍA SOL SÁNCHEZ DÍAZ
17. DIANA RÍOS SILVA
18. JOSÉ FERNÁNDEZ MORENO
19. ENRIQUE SERRANO RODRÍGUEZ (Independiente)
20. MARÍA SOLEDAD SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
21. MARÍA JOSEFA QUERO ALARCÓN (Independiente)
22. ENCARNACIÓN GARCÍA RÍOS (Independiente)
23. ANTONIO JAVIER CAÑETE JIMÉNEZ (Independiente)
24. MARÍA ISABEL CONEJO YAICH
25. JUAN JESÚS PORRAS BLANCO
Suplentes
1. MARÍA FRANCISCA CRIADO JIMÉNEZ (Independiente)
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
1. MARIA REMEDIOS LEIVA MORENO
2. MARIA DEL CARMEN CORTÉS DÍAZ
3. ALBERTO FERNANDEZ MATA
4. MARIA DEL CARMEN ZUCAR CARREÑO
5. JOSÉ JESÚS MORENO PEINADO
6. JOSÉ PERAL JIMÉNEZ (SCOTIA)
7. REMEDIOS MORENO PEINADO
8. MARIA DOLORES CRUZ LOPEZ
9. JOSÉ HEREDIA DÍAZ
10. FÉLIX CLAROS FLANAGAN
11. LORENA BELLIDO PAREJO
12. SALVADOR MORENO FERNANDEZ
13. VICTORIA EVA ZARCO JIMÉNEZ
14. SERGIO SOTO PONCE
15. ANTONIO CARAVACA MARQUEZ
16. LAURA CARRASCO MALDONADO (YURI)
17. ENRIQUE MORENO OSTOS
18. DANIEL JOSÉ MARTINEZ HAZAÑAS
19. MARIA PILAR BRAVO RIVAS
20. ÁLVARO BAZÁN ORTEGA
21. ÓSCAR ÁVILA GÓMEZ
22. ARRATE FERNANDEZ ROMÁN
23. EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ
24. AMAYA GONZALEZ GIMÉNEZ
25. ELVIRA GIMÉNEZ ARBE
POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. JUAN CARLOS MALDONADO ESTÉVEZ
2. MIGUEL GALLARDO ELENA
3. ANTONIO JESÚS JAÉN GONZALEZ
4. JOSEFA MOYA CRUZ
5. JUANA BUENO DOMÍNGUEZ
6. ÁLVARO RIVAS GÓMEZ
7. JOSÉ CARLOS MARTIN RIVERA
8. IRENE NÚÑEZ BENÍTEZ
9. REMEDIOS ARIZA BERGILLOS
10. ANA ISABEL BURGOS CUEVAS
11. JOSÉ ANTONIO AMADOR GUTIERREZ
12. MANUEL FERNANDEZ GARCÍA
13. MIRIAN DEL ROCÍO VALENZUELA MENA
14. MARIA AUXILIADORA MARTEL FERNANDEZ
15. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GALLARDO
16. EVA MARIA REINALDO BLANCO
17. VÍCTOR MORALES GIL
18. SOLEDAD GUERRERO CANAS
19. JOSÉ SEDEÑO PORRAS
20. ANA MARIA BOETA RUIZ
21. LAURA VARGAS BOETA
22. MARIA ÁNGELES NÚÑEZ BENÍTEZ
23. ANTONIO MORALES ALONSO
24. SEBASTIÁN FUENTES GALVÁN
25. JOSÉ PEREZ DELGADO
Suplentes
1. DANIEL BRETAÑA PEREZ
CON ANDALUCÍA UNIDAS CON MIJAS: PODEMOS-INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ-MAS PAÍS ANDALUCIA-IZQUIERDA UNIDA (CON ANDALUCÍA)
1. FAVIO ERNESTO GALÁN GUAJARDO
2. MARIA JOSÉ TORRES GÓMEZ
3. ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ CASTRO
4. SALVADOR SANCHEZ DE TORO
5. ANTONIO FORTES ORTIZ
6. MARIA CONCEPCION CANO GARCÍA
7. LUIS ALBERTO LUQUE URBANO
8. LUCIA FLORES CORPAS LEPE
9. RAFAEL BORREGO PEÑA
10. ENZO DEL CARMEN MURILLO BANDERA
11. ANGÉLICA RADA YARA
12. ENCARNACIÓN MARIA MORENO VEGA
13. SERGIO ALEJO GARECA MONTEROS
14. RUTH BEATRIZ DE LA PEÑA SOSA
15. ALEJANDRO JOSÉ GARCÍA SOLANO
16. JUANA DELIA GARCÍA MARTINEZ
17. PEDRO RUIZ ARRABAL
18. ANDREA MEDINA RODRÍGUEZ
19. JUAN GUERRERO LUQUE
20. MARIA TERESA HERNANDEZ INGELMO
21. PABLO ALFONSO MEDINA URDA
22. GALADRIEL BAQUE ESTÉVEZ
23. MARIA TERESA INGELMO MARCOS
24. TULIO JAVIER VALLE DÍAZ
25. MARIA PALOMA DE LA PEÑA FORTES CORTES
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN CASTILLA GALLEGO
2. TOMAS MAESO DIEZ
3. ROSARIO MARIA BECERRA SANCHEZ
4. VANESA BEATRIZ VIDAL POL
5. ISAAC VALDÈS SANCHEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS)
1. JOSÉ CARLOS MARTIN TORRES
2. MARIA DOLORES (MARILÓ) OLMEDO GÓMEZ
3. ARANZAZU (ARANCHA) LOPEZ LILLO
4. CANDELA LEON MORENO
5. ANTONIO MIGUEL GUILLEN CERÓN
6. ANTONIO MERINO QUERO
7. JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ FERNANDEZ
8. MARIA JOSEFA LLERA CORNEJO
9. JOSÉ MIGUEL ARRIBAS VALLE
10. MARIA JESÚS MARTIN ALBARRAL
11. MIGUEL GONZALEZ BLANCO
12. RICARDO CRIADO GARCÍA
13. ISABEL MARIA PEREZ DOMÍNGUEZ (Independiente)
14. ALEJANDRO MURILLO SANCHEZ
15. ALEJANDRA FIGUEREDO LOPEZ (Independiente)
16. JESSICA GARCÍA PEÑALVA (Independiente)
17. DANIEL PEINADO JIMÉNEZ (Independiente)
18. FRANCISCO FERNANDEZ MILLÁN
19. ESTHER ROMERO GALVEZ (Independiente)
20. PEDRO DELGADO RODRÍGUEZ
21. LERIDA ISABEL BISOGNO (Independiente)
22. ANDRÉS SEBASTIÁN BLANCO VERDES
23. VICENTE LOPEZ PINAR
24. MARIA CONCEPCION RODRÍGUEZ NÚÑEZ
25. MARIA JOSÉ GONZALEZ AVANCINO
Suplentes
1. FLORENCIA STABIO ESCRIBANO (Independiente)
2. ANTONIO TOME ALARCÓN
3. DIEGO MARTIN VIERA
PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
1. CRISTINA GARCÍA SALAZAR
2. BELEN TORRES GRANA
3. CARMEN INMACULADA SANCHEZ CARMONA
4. FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE VELASCO
5. FERNANDO MARÍN GALLARDO
6. ISABEL MARIA ARDAO PEREZ
7. ROCÍO VEGA MOLINA
8. MARTA GUERRERO OLIVA
9. ANTONIO DE LA RUBIA RIVAS
10. SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ
11. CRISTINA LLORENTE PRIETO
12. SUSANA ÁNGELES CEBALLOS HOOPER
13. CARLOTA GONZALEZ SUÁREZ-NOGUEROL
14. JOSÉ LUIS LOZANO LUZÓN
15. FERNANDO CERA CORRAL
16. MARINA PEREZ ARDAO
17. DAMARI CARREÑO MORENO
18. NOEMÍ PEREZ CARRASCO
19. ALONSO CORONADO FERNANDEZ
20. MOISÉS GARCÍA NARANJO
21. MARIA CONCEPCION DE LA TORRE ARÉVALO
22. INMACULADA FERNÁNDEZ DÍAZ
23. PATRICIA PALMA IBÁÑEZ
24. ANTONIO MORA BERMUDO
25. JOSÉ SANCHEZ ARCAS
Suplentes
1. CRISTINA FALKENBERG AMBROSIO
2. IVÁN GONZALEZ RUIZ
3. RAÚL VERA MUÑOZ
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