Elecciones municipales: estos son los candidatos de los partidos que se presentan en Marbella

A poco más de un mes de que los malagueños pasen por las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publica ya el listado completo de candidaturas que concurren en los municipios de la provincia.
En el caso de Marbella, en la que estarán en disputa 27 asientos en el salón de plenos, estas son las 9 formaciones que pugnarán por contar con el favor de los electores.
1. MARÍA ÁNGELES MUÑOZ URIOL
2. FÉLIX ROMERO MORENO
3. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RUIZ
4. DIEGO LÓPEZ MARQUEZ
5. ISABEL MARIA CINTADO MELGAR
6. MANUEL MIGUEL CARDEÑA GÓMEZ
7. MARIA FRANCISCA CARACUEL GARCÍA
8. JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA
9. MARIA JOSEFA FIGUEIRA DE LA ROSA
10. CRISTÓBAL GARRE MURCIA
11. ENRIQUE RODRÍGUEZ FLORES
12. YOLANDA MARÍN GUERRERO
13. LISANDRO PABLO VIEYTES ARCOMANO
14. ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
15. VANESSA VERÓNICA ORTIZ DE ZARATE GALERAS DE MARTOS
16. CARLOS MARIA ALCALÁ BELÓN
17. JUAN JOSÉ ALMAGRO ROSA
18. MANUEL HARO MARCELO
19. CARMEN SERRANO GARCÍA
20. MARIA DEL MAR CHAVES SANCHEZ
21. JUAN JESÚS CABRERA RUBIO
22. AMPARO VERGARA PRIEGO
23. JOSÉ MIGUEL LIMA ALBA
24. RENEE MARIA KACHLER
25. JAVIER MÉRIDA PRIETO
26. FEDERICO VALLES SEGARRA
27. MARIA DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA
Suplentes
1. HERMINIA DEL ROSARIO SANCHEZ BORREGO
2. ANDRÉS ZARZUELA MONTOYA
3. CHRISTIAN MALCHAIR SALGUERO
4. MARIA LUISA ALARIO PRIETO
5. NURIA MONTAÑEZ BARCO
6. CRISTÓBAL ORTEGA DÍAZ
7. JOSÉ MANUEL SANCHEZ RUIZ
8. MARIA ASUNCIÓN BLASCO CHAMIZO
9. ALICIA MARIA QUINTERO AGUILAR
10. MARIA BELEN ROMERO PEREZ
VOX
1. EUGENIO MOLTÓ GARCÍA
2. MARIA CRUZ TERRIZA ALONSO
3. CARLOS ENRIQUE MAGRO CASTELLANOS
4. PEDRO JOAQUÍN PEÑA FERNANDEZ
5. CATALINA BECERRO MERINO
6. ÁNGEL GRANADOS BUSTOS
7. PEDRO LUIS CENTENO FERNANDEZ
8. ANA BELÉN RUIZ CASANUEVA
9. SARA ABIGAIL ROMERO AYALA
10. MARIA DOLORES SERRANO GARCÍA
11. ÓSCAR RUIZ RODRÍGUEZ
12. SANTIAGO MORENO CONTRERAS
13. JUAN CARLOS ASENJO GRANDE
14. ANA MARIA IBÁÑEZ SERRANO
15. ANA RODRÍGUEZ FIGUEIRAS
16. FUENSANTA GLORIA GÓMEZ MERINO
17. JULIO SANCHEZ PEREZ
18. ABEL LOZANO QUIRÓS
19. GEMA INFANTE HERNANDEZ
20. MILAGROS MARTIN TABASCO
21. LUIS PIÑERO MESA
22. MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ
23. ENCARNACIÓN PLAZA SANCHEZ
24. MARIA CRISTINA SANTOS MIRANDA
25. AURELIO MARTINEZ CARBAJOSA
26. MARIA TERESA FERNANDEZ CAVADA HERNAIZ
27. JOSÉ ANDÚJAR HURTADO
Suplentes
1. MARIA DEL PILAR VICENTE AREALES
2. DAVID GALÁN JAREÑO
3. MARIA ROSARIO FLORES ESCALLADA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
2. ELENA BENÍTEZ MORALES (Independiente)
3. FRANCISCO JAVIER PORCUNA ROMERO
4. BLANCA MARÍA FERNÁNDEZ TENA
5. JOSÉ IGNACIO MACÍAS MALDONADO
6. ISABEL MARÍA PÉREZ ORTIZ
7. ANTONIO MATEO PÁRRAGA RODRÍGUEZ
8. SONIA MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
9. ADRIÁN JIMÉNEZ MENA
10. ANA MARIA LESCHIERA
11. ENRIQUE RUIZ LÓPEZ
12. JULIA MARÍA MEDIAVILLA SANTIAGO
13. ISIDRO ÁNGEL RUANO GÓMEZ
14. IMÁN EL AKEL ERRAHALI
15. ÁNGEL MARISCAL HERRERA
16. VIRGINIA CASTELLANOS RODRÍGUEZ
17. FRANCISCO GONZÁLEZ VERA
18. NADIA PUERTAS RIVAS
19. JUAN MANUEL MILLÁN GRACIA
20. MARÍA BELÉN DELGADO ROJAS
21. ANTONIO LABRADOR RUIZ
22. MARIA ROSARIO PADILLA MORENO
23. NELSON VALLEJO RUIZ
24. ANA ISABEL GONZÁLEZ DE LA TORRE
25. MANUEL MORALES LÓPEZ
26. MARINA TORRES CAÑAVATE
27. SILVESTRE PUERTAS PUERTAS
Suplentes
1. JOSEFA LARROSA GILBERT
2. JESÚS ORTIZ LOMEÑA
3. ANA MACIAS GUTIERREZ
4. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA GONZALEZ
5. ANA MANUELA SÁNCHEZ GARCÍA
6. PEDRO FRANCISCO CASTILLO MORA
7. MARÍA DOLORES DÍAZ BERMEJO
8. JULIO MANUEL COLORADO SAMPERE
POR MARBELLA Y SAN PEDRO (UCIN - ÁGORA) (POR MARBELLA Y SAN PEDRO)
1. PEDRO AGÜERA JIMÉNEZ
2. ANA MAYEN RODRÍGUEZ (Independiente)
3. CRISTINA GARCÍA RODRÍGUEZ (Independiente)
4. JACOBO SANJUAN HIDALDO (Independiente)
5. FRANCISCO JAVIER CUEVAS RUEDA (Independiente)
6. FERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ
7. BEATRIZ BONILLA BONILLA (Independiente)
8. ANA MARIA BATANAS CHAMIZO (Independiente)
9. LUIS EMILIO OBRIEN CEDEÑO (Independiente)
10. SALVADOR PEREZ MATA (Independiente)
11. LUISA ROBLES SIRUELA (Independiente)
12. MARIA DE LOS ÁNGELES FERNANDEZ QUERO (Independiente)
13. JESÚS MARIA AMOR ACOSTA (Independiente)
14. NOELIA JIMÉNEZ MONTERO (Independiente)
15. SEGUNDO MANUEL SARMIENTO ZARUMA (Independiente)
16. SUSANA PERNÍA COBAS
17. AÍDA TRISTANCHO ACOSTA (Independiente)
18. JOSÉ LUIS MARQUEZ VALLE (Independiente)
19. CATIA YAGÜE PEREZ (Independiente)
20. VICTORINO DÍAZ PALACIOS (Independiente)
21. ALFIA BIKKULOVA KHALLIULINA (Independiente)
22. DIEGO SANCHEZ JIMÉNEZ (Independiente)
23. ALICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Independiente)
24. JAVIER BENITO HERNANDEZ (Independiente)
25. MARIA DEL MAR GARCÍA ROSADO (Independiente)
26. ENDER ALBERTO QUERO CASTRO (Independiente)
27. NEREA MANCHA GARCÍA (Independiente)
Suplentes
1. MIGUEL BERMEJO GARCÍA (POR MARBELLA Y SAN PEDRO)
2. MARIA DEL PILAR DÍAZ VILLALBA (Independiente)
3. FRANCISCA RIVAS CABALLERO (Independiente)
4. SEGUNDO MARCELO ACUÑA PULLUQUITIN (Independiente)
OPCIÓN SAMPEDREÑA (OSP)
1. MANUEL OSORIO LOZANO
2. DANIEL MAHIQUEZ RAMIREZ
3. MARIA LUISA PARRA VILLALOBOS
4. MARIA ISABEL DOMÍNGUEZ AGUILAR
5. MANUEL CORCHADO GALLO
6. ANTONIO MANUEL PIÑA HERNANDEZ
7. ROSA ANA PEREZ REINA
8. MARIA DEL PILAR ATIENZA MENACHO
9. ALBERTO GARCÍA GONZALEZ
10. GLORIA PEREZ ESLAVA
11. AGUSTÍN VÁZQUEZ RUIZ
12. FRANCISCA BELEN VILLALOBOS AGUERA
13. VALERIANA GALLART GONZALEZ
14. VICENTE MAHIQUEZ RAMIREZ
15. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ PEREZ
16. JUAN ANTONIO BENÍTEZ AGUILAR
17. FRANCISCO JOSÉ SANCHEZ GALLARDO
18. PATRICIA ORTEGA CUEVAS
19. LIDIA JOYERA GARCÍA
20. JOSÉ LUIS PERIÁÑEZ ORTIZ
21. CRISTINA RODRÍGUEZ VÍLCHEZ
22. GREGORIO AGUILAR MEDINILLA
23. MARIA INMACULADA RODRÍGUEZ MORENO
24. DAVID AYALA GARCÍA
25. JOSÉ GUERRA GIL
26. MARIA RODRÍGUEZ VÍLCHEZ
27. RAFAEL PIÑA TROYANO
Suplentes
1. MIGUEL PEREZ GARDEANO
2. ISABEL NÚÑEZ BENÍTEZ
3. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
IMPULSA CIUDAD
1. JAVIER MARCOS LIMA MOLINA
2. DIANA BEATRIZ CASTILLO MORALES
3. JOAQUÍN GÓMEZ VELÁZQUEZ
4. FABIOLA MORA CAÑIZARES
5. DARÍO HIDALGO DOMÍNGUEZ
6. JUAN ANTONIO MONTERO CANTOS
7. GUADALUPE LOPEZ MOLINA
8. MARIA SONIA CUADRADO MATÍAS
9. ANTONIO MIGUEL PEREZAGUA DEL VALLE
10. FRANCISCO CERVERA MORALES
11. MARIA ENCARNACIÓN LOPEZ DUMONT
12. ANTONIO FIGUEREDO NAVARRETE
13. LUCRECIA GÓMEZ RIVERA
14. JOSÉ LUIS GARCÍA ZARZOSO
15. MONIQUE DECOSTER
16. MIGUEL LOPEZ CERVAN
17. MARIA SONIA GÓMEZ LOPEZ
18. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
19. ROSA MARIA RODRÍGUEZ CAMACHO
20. MICHAEL DRURY HAMMAN
21. ELENA MONTERO CANTOS
22. JUAN JOSÉ CASTRO RAVIRA
23. ANTONIA ISABEL FIGUEREDO RAVIRA
24. VICENTE NAVARRO PALACIOS
25. EMILIA JIMÉNEZ MARTIN
26. DÉBORA SOFIA NOTENSON LASRY
27. SALVADOR PERNÍA ARGAMASILLA
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER MORENO FERNANDEZ
2. MARIA DEL PERPETUO SOCORRO BORJA USERO
3. MANUEL FLORES ARRANZ
4. AINOA DE LUIS MOURA
5. SALVADOR GARCÍA SÁNCHEZ
6. YVETTE FARNÓS ALCALÁ DEL OLMO
CON ANDALUCÍA UNIDAS CON PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA-MAS PAÍS ANDALUCÍA-VERDES EQUO-INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ-ALIANZA VERDE (CON ANDALUCÍA)
1. MARIA VICTORIA MORALES RUIZ
2. ABRAHAM MASSRI PÉREZ
3. MANUEL NÚÑEZ SANJUÁN
4. MARÍA BERTA MUÑOZ LUQUE
5. MARÍA CARMEN MACHUCA RAMOS (MAICA)
6. JOSÉ JUAN GARCÍA GÓMEZ (Independiente)
7. PAOLA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
8. JOSÉ MARÍN TINEO
9. MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ MORON
10. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
11. LAURA VILLAFUERTE RODRÍGUEZ
12. IBÁN MONCHOLI VILLALBA
13. OBDULIA TURUELO SÁNCHEZ (Independiente)
14. ILDEFONSO MARINO MOLES GALLARDO
15. MARÍA ARACELI CAMPAÑA MARÍN
16. MANUEL GONZÁLEZ ROSA
17. MARÍA DEL CARMEN RUIZ CÁRDENAS
18. JOSÉ FERNÁNDEZ VERA
19. MARÍA DEL CARMEN RAMOS RIVAS
20. SANTIAGO RIERA SOLER
21. MARÍA FLOR TRUCHERO DELGADO
22. PABLO ISRAEL OLIVERA LAPUENTE
23. CARIDAD CINTAS QUESADA
24. JORGE FIGUEROBA SÁNCHEZ
25. JOAQUÍN CLEMENTE MOLERO
26. MONTSERRAT PERDIGONES GALLIMO
27. MIGUEL DÍAZ BECERRA
Suplentes
1. FELICIDAD CINTAS QUESADA
2. FRANCISCO PÉREZ MORENO
3. ANA LATORRE ORTIZ
4. CRISTÓBAL GIL RUIZ
5. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS)
1. ÁNGEL MORA CAÑIZARES
2. ÁNGELA (ANGIE) SANCHEZ TAMAYO
3. MARIA PILAR BARRANCO MARTINEZ
4. ADRIÁN ESTIVEN PINILLA GALVEZ
5. MARIA GRACIA (GRACIELA) ROMERO GARCÍA
6. MARIA JOSÉ (TETÉ) VINUESA CALLEJA
7. JUAN JOSÉ NÚÑEZ MÉNDEZ
8. JOSEFA (PEPI) MEDINA JIMÉNEZ
9. RAQUEL MORENTE PEREZ
10. EDUARDO SABIO ALBA
11. ROCÍO ISAAC BÉJAR
12. MARIA VICTORIA TORRES SANCHEZ
13. MIGUEL ÁNGEL BARRANCO MARTINEZ
14. PATRICIA PEDRAZA RUZ
15. MIGUEL GARIN TERROBA
16. MANUEL MORILLA MORITO
17. MARIA JOSÉ PECINO LOPEZ
18. MIGUEL LOPEZ LANGA
19. JUAN CRISTÓBAL JIMÉNEZ
20. SILVIA ZAMORA LOPEZ
21. MIRIAM LIROLA SANCHEZ
22. MARIA MONTAÑA LOPEZ RODRÍGUEZ
23. ÓSCAR GARCÍA BARBEYTO
24. DAVID VINCENT JONES
25. ALFREDO ROBLES BACELAR
26. CARMEN GUERRERO GONZALEZ
27. FRANCISCO JOSÉ ZORI NÚÑEZ
Suplentes
1. ANTONIO MANUEL ASTUDILLO GARCÍA
2. OLGA SANCHEZ PEREZ
3. JOSEFA ZAMORA VÁZQUEZ
POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. FRANCISCO DE ASÍS GÓMEZ PALMA (Independiente)
2. RICARDO JUAN LOPEZ WEEDEN (Independiente)
3. ALEJANDRO ÁVILA ESTEBAN (Independiente)
4. MONIKA TORRES RAMIREZ (Independiente)
5. MARIA DEL CARMEN PIEDRA RUIZ (Independiente)
6. VÍCTOR MANUEL GARCÍA SANCHEZ (Independiente)
7. FRANCISCO DE PAULA CANTOS VIZCAÍNO (Independiente)
8. MARIA NIEVES PALMA SEGOVIA (Independiente)
9. MIGUEL ÁNGEL LAVELA ENCINA (Independiente)
10. MARIA ANGUSTIAS LIGERO GÓMEZ (Independiente)
11. ÓSCAR IRANZO JAIME (Independiente)
12. ANA MARIA GONZALEZ MOYANO (Independiente)
13. BERTA ORGA VILLAMANDOS (Independiente)
14. JOSÉ ORTIZ CAÑIZARES (Independiente)
15. JUAN LUIS LIMA GIL (Independiente)
16. JOSÉ FRANCISCO ESPADA MARTIN (Independiente)
17. MARIA DE LAS MERCEDES CANTOS LIÉBANA (Independiente)
18. DANIEL DELMAR GARCÍA (Independiente)
19. FRANCISCO JAVIER ORTIZ BERMÚDEZ (Independiente)
20. NATALIA GARCÍA VILLENA (Independiente)
21. JUAN JOSÉ HINOJOSA GORDILLO (Independiente)
22. MARIA DE LA TRINIDAD SERRANO CHINCHILLA (Independiente)
23. ESPERANZA GÓMEZ FERREIRA (Independiente)
24. JORGE JESÚS GARCÍA HERRERA (Independiente)
25. FRANCISCO ÁLVAREZ CANTOS (Independiente)
26. INMACULADA CECILLA LARA (Independiente)
27. CARLOS MONTES MEDINILLA (Independiente)
Suplentes
1. JOSÉ LUIS PEREZ GONZÁLBEZ (Independiente)
2. MARIA AUXILIADORA BLANCO CERVÁN (Independiente)
3. MIGUEL ANTONIO JIMÉNEZ MARQUEZ (Independiente)
4. CARMEN RAQUEL ORTIZ MESA (Independiente)
5. SARA MONICA YAGÜE TORRES (Independiente)
6. ANDRÉS CERVÁN PEREZ (Independiente)
7. MARIA LUISA MARISCAL MACIAS (Independiente)
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