Ronda
Elecciones municipales: estos son los candidatos de los partidos que se presentan en Ronda
El Boletín Oficial de la Provincia publica la composición de las X formaciones que concurren a las municipales del 28 de mayo en este municipio.27 abril, 2023 11:36
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A poco más de un mes de que los malagueños pasen por las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publica este miércoles el listado completo de candidaturas que concurren en los municipios de la provincia.
En el caso de Ronda, serán siete las formaciones que concurran a los comicios, pugnando por los 21 sillones que el consistorio tiene. Mari Paz Fernández Lobato buscará revalidar el cargo de alcaldesa en unos comicios marcados por la vuelta de Francisco Cañestro a la política.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. D. FRANCISCO JESÚS CAÑESTRO ARANDA
2. D.ª FÁTIMA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
3. D. JUAN ÁLVARO BAUTISTA LÁZARO
4. D.ª JOSEFA CABRERA JIMÉNEZ
5. D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ RUIZ
6. D.ª NEREA MARÍN JIMÉNEZ
7. D. JOSÉ CARLOS TIRADO MARÍN
8. D.ª YOLANDA RIOS PINTEÑO
9. D. JOSÉ RAMÓN BARRAGÁN CARRASCO
10. D.ª MARÍA MAR LOBATO VALLE
11. D. RAFAEL DOMÍNGUEZ AGUILERA
12. D.ª JUDITH MARIA CABALLERO MARISCAL
13. D. EZEQUIEL JOSÉ NAVARRETE LEÓN
14. D.ª MERCEDES GONZÁLEZ VILLA
15. D. JAVIER ORDOÑEZ NIETO
16. D.ª MARÍA TERESA RUBIO ALGARRA
17. D. MUSTAPHA AIT EL MOUDENE MACHKOUR
18. D.ª MARÍA AUXILIADORA PINZÓN CALVENTE
19. D. JOSÉ PULIDO ROSADO
20. D.ª ISABEL MARÍA AGUILERA GAMERO
21. D. ARITZ ARRIETA KABIKETA
Suplentes
1. D.ª ELSA CEGLIA (Independiente)
2. D. FRANCISCO CARRASCO TROYANO
3. D.ª MARÍA CAROLINA OROZCO VALLES
4. D. ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
5. D.ª ISABEL GARCÍA ÁLVAREZ (Independiente)
6. D. JOSÉ IGNACIO GARCÍA PEREILA
7. D.ª MARÍA MAR GONZÁLEZ PALMERO
8. D. ANTONIO MANUEL JIMÉNEZ BECERRA
9. D.ª MANUELA VALLEJO BECERRA
RONDA 100X100 (RONDA 100X100)
1. D.ª ISABEL MARIA BARRIGA RACERO
2. D. SERGIO RINCON CARRASCO
3. D.ª DELPHINE MARIE ALEXIA DU BOYS
4. D.ª YOLANDA MORENO GARCIA
5. D. ANTONIO MIGUEL ROSADO RODRIGUEZ
6. D. JOSE LUIS GARCIA BARRIGA
7. D.ª MARIA TERESA SANCHEZ DE HOYOS
8. D.ª LAURA RIOS FLORIDO
9. D. JOSE ANTONIO AGUILERA AGUILERA
10. D.ª MARTA CASTAÑO CABALLERO
11. D.ª SOLEDAD LARA LOBATO
12. D. ALBERTO MATEOS DOMINGUEZ
13. D.ª DOLORES BELEN CAÑESTRO ROSADO
14. D.ª ELVIRA GUERRERO HEREDIA
15. D. FERNANDO ROMAN MARTIN
16. D.ª ANA LUISA VALLEJO PEREZ
17. D. ANTONIO ROCA HERRERO
18. D.ª ANA BELEN SANCHEZ LARA
19. D. PABLO LEON CANCA
20. D.ª PATROCINIO DEL RIO GONZALEZ
21. D. JOSE LUIS SERRANO ALCARAZ
Suplentes
1. D.ª MARIA DE LA PAZ VARGAS GARCIA
2. D. ANTONIO DIAZ LOPEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. D.ª MARIA PAZ FERNANDEZ LOBATO
2. D. JESUS IGNACIO VAZQUEZ GARCIA
3. D. ANGEL MANUEL MARTINEZ PAEZ
4. D.ª MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ
5. D.ª MARIA CRISTINA DURAN MELGAR
6. D.ª CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ
7. D. JUAN CARLOS GONZALEZ DOMINGUEZ
8. D.ª ALICIA AGUEDA LOPEZ DOMINGUEZ
9. D.ª REBECA MUÑOZ BUENO
10. D. BERNARDO CRESPO PRADA
11. D. IGNACIO ALONSO FLORES
12. D. JORGE FERNANDEZ LOPEZ
13. D.ª ELENA ISABEL JIMENEZ NAVAS
14. D. JUAN IGNACIO VEGA FERNANDEZ
15. D.ª MARIA MATILDE GUERRERO NAJARRO
16. D.ª MARGARITA MARIA PAVIA GOMEZ
17. D.ª MARIA PAZ OROZCO OROZCO
18. D. RODRIGO GIL ROMAN
19. D. CRISTOBAL JIMENEZ GONZALEZ
20. D.ª ANTONIA RACERO RAMIREZ
21. D. DIEGO JOSE GUTIERREZ TEJADA
Suplentes
1. D. JOSE MIGUEL DEL CASTILLO DEL CASTILLO
2. D.ª DOLORES MELGAR DURAN
3. D.ª ANA MARIA HUESA NUÑEZ
VOX (VOX)
1. D. JOSE ANTONIO GOMEZ SERRANO
2. D.ª TRINIDAD CELIA ARAGONÉS LEIVA
3. D. MIGUEL ANGEL COLMENERO MARTIN
4. D. ADRIAN LARA DOMÍNGUEZ
5. D.ª RAQUEL PÉREZ RAMÍREZ
6. D. SERGIO DE FRUTOS LENO
7. D.ª MATILDE MARTINEZ JIMENEZ
8. D.ª ANGELICA CRISTINA ALVAREZ MEJIAS
9. D.ª CRISTINA ABAD ROMERO
10. D. JUAN ROMERO MARIN
11. D. PEDRO TORRES GIL
12. D. ALEJANDRO PEREZ COMA
13. D.ª JOSEFA CARRASCO BERMUDEZ
14. D. ALVARO BECERRA ORTEGA
15. D.ª MARIA TERESA LEIVA POSTIGO
16. D.ª DOLORES BEL RODRIGUEZ
17. D.ª MARIA DEL CARMEN CARRASCO BERMÚDEZ
18. D.ª SONIA ESTHER ESCOBAR CARRERA
19. D. JOSE MARIA REINA GARCIA
20. D. RAUL ALBERTO HOLTERMANN GIL
21. D.ª YOLANDA MARIN CONDE
Suplentes
1. D. CRISTOBAL DOMINGUEZ DOMINGUEZ
2. D.ª ELISABETH BORREGO ORTEGA
3. D. JOSE ANTONIO BENITEZ FERNANDEZ
INDEPENDIENTES RONDA (IRONDA)
1. D. CARLOS MIRASOL GARCÍA
2. D. ALBERTO SERRANO LÓPEZ
3. D.ª BELINDA GARCÍA BELTRÁN
4. D. DAVID GUERRERO MELGAR
5. D.ª ELISABET MORENO JIMÉNEZ
6. D. RUBEN ANILLO SANCHEZ
7. D.ª LAURA CORONEL TIRADO
8. D. JOSÉ MANUEL ORTEGA ESTÉVEZ
9. D.ª ANA BELÉN PÉREZ GARCÍA
10. D. RAFAEL GUERRA CABALLERO
11. D.ª VERÓNICA GONZÁLEZ LEÓN
12. D.ª SONIA RIOS CONDE
13. D. CARLOS RUIZ RUIZ
14. D. CAYETANO CARRASCO MIRASOL
15. D. JUAN CARLOS CORDOBA LERMO
16. D.ª ELENA MIRASOL SANCHEZ
17. D. OSCAR PERUJO MANZANO
18. D.ª MARIA ANGELES CASTRO GARCIA
19. D. SAMUEL PALMERO GUILLEN
20. D.ª LAURA ROCIO GARCÍA RAMÍREZ
21. D. VICTORIANO BORREGO AGUAYO
Suplentes
1. D. JOSÉ ANTONIO ORDOÑEZ RUIZ
2. D.ª MARIA JOSÉ BECERRA MORALES
CON ANDALUCIA: IZQUIERDA UNIDA- PODEMOS-MAS PAIS
ANDALUCIA CON RONDA (CON ANDALUCÍA)
1. D.ª MARÍA FRANCISCA SANCHO FERNÁNDEZ
(IZQUIERDA UNIDA)
2. D.ª LORENA PEÑA ORTEGA (IZQUIERDA UNIDA)
3. D.ª MARINA PAZ MORENO CHANTAR (PODEMOS)
4. D. RAÚL CORDERO GUERRERO (PODEMOS)
5. D. GUSTAVO DAVID GUERRERO BAREA
(MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
6. D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ PAZ (PODEMOS)
7. D. ANDRÉS MELGAR AGUILAR (IZQUIERDA UNIDA)
8. D. JOSÉ LUIS PÉREZ PULIDO (PODEMOS)
9. D.ª BEATRIZ MUT GONZÁLEZ (IZQUIERDA UNIDA)
10. D. JOSÉ LUIS PAJARES SIERRA (PODEMOS)
11. D. LUIS EDUARDO MORENO MESA (IZQUIERDA UNIDA)
12. D. FRANCISCO IGNACIO DURÁN PÉREZ (PODEMOS)
13. D.ª DOLORES MARÍA CASTILLO RUBIO (IZQUIERDA UNIDA)
14. D. MANUEL GARCÍA CHACÓN (PODEMOS)
15. D.ª RAQUEL DEL VALLE LÓPEZ (IZQUIERDA UNIDA)
16. D. MANUEL CORDERO VELASCO (PODEMOS)
17. D.ª CRISTINA BELTRÁN OROZCO (IZQUIERDA UNIDA)
18. D.ª ISABEL MARÍA GUERRERO GUERRERO (PODEMOS)
19. D. PASCUAL DEL RÍO FERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA)
20. D. DIEGO ARTERO MARTÍNEZ (PODEMOS)
21. D. ÁLVARO CARREÑO GONZÁLEZ (IZQUIERDA UNIDA)
Suplentes
1. D.ª ANTONIA MOLINA MOYA (IZQUIERDA UNIDA)
2. D. AGUSTÍN RUBIRA TOBARUELA (IZQUIERDA UNIDA)
3. D.ª FRANCISCA GONZÁLEZ GALVÁN (IZQUIERDA UNIDA)
4. D. ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA (PODEMOS)
5. D. RAFAEL RUIZ BENÍTEZ (IZQUIERDA UNIDA)
6. D. ALFREDO LEÓN CORDÓN (PODEMOS)
7. D.ª LETICIA PRADOS PELET (IZQUIERDA UNIDA)
8. D. CRISTÓBAL JIMÉNEZ MORENO (IZQUIERDA UNIDA)
9. D. ABDELMALIK ABDELKADER MOHAMED
(IZQUIERDA UNIDA)
10. D.ª BÁRBARA PEREDA MERINO (IZQUIERDA UNIDA)
ALIANZA POR RONDA (A. P. R.)
1. D . RICARDO CALLE RAMÍREZ (Independiente)
2. D . VÍCTOR MATOSO AGUILAR (Independiente)
3. D .ª ELISA CALVENTE GIL (Independiente)
4. D . RAMÓN CARMONA GIL (Independiente)
5. D .ª ANA LUPIAÑEZ LOZANO (Independiente)
6. D .ª INMACULADA FUENTES DIAZ (Independiente)
7. D . ALFONSO CARLOS PEREZ MARIN (Independiente)
8. D .ª MARIA DEL CARMEN MONTESINOS FUENTES (Independiente)
9. D. ARMANDO GIL ECAY (Independiente)
10. D .ª DOLORES JIMENEZ JIMENEZ (Independiente)
11. D .ª ANA M .ª MORILLA GARCIA (Independiente)
12. D . JUAN MANUEL GARCIA MORALES (Independiente)
13. D .ª ISABEL MARIA LEIVA GIL (Independiente)
14. D . JOSE ANTONIO GARCIA MORALES (Independiente)
15. D . JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ (Independiente)
16. D .ª ANA VALLECILLO CALLE (Independiente)
17. D . JOSE MANUEL PEÑA HERMITA (Independiente)
18. D .ª MARIA DEL CARMEN GARCIA CORONA (Independiente)
19. D . DIEGO FERNANDEZ SALGERO (Independiente)
20. D .ª INMACULADA JIMENEZ JIMENEZ (Independiente)
21. D .ª GLORIA ROMERO ORDOÑEZ (Independiente)
Suplentes
1. D .ª TERESA CORONA GARCIA (Independiente)
2. D . JOSE ROLDAN RINCON (Independiente)
3. D .ª JOSEFA BENITEZ BAREA (Independiente)