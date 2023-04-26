Estepona
Elecciones municipales: estos son los candidatos de los partidos que se presentan en Estepona
El Boletín Oficial de la Provincia publica la composición de las 4 formaciones que concurren a las municipales del 28 de mayo en el municipio de la Costa del Sol.26 abril, 2023 18:13
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A poco más de un mes de que los malagueños pasen por las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publica este miércoles el listado completo de candidaturas que concurren en los municipios de la provincia.
En el caso de Estepona, donde el regidor actual José María García Urbano ostenta una de las mayorías absolutas más holgadas de España dentro de la categoría de grandes municipios, serán cuatro las formaciones que concurran a los comicios, pugnando por los 25 sillones que el consistorio tiene.
PARTIDO POPULAR
1. JOSE MARIA GARCIA URBANO
2. ANA MARIA VELASCO GARRIDO
3. SALVADOR PEDRAZA LOPEZ
4. SUSANA ARAGON GARCIA
5. BLAS RUZAFA GUIRAO
6. JOSE MARIA AYALA GARCIA
7. PAULA HERRERA ORTEGA
8. CRISTINA ISABEL CINTRANO MONTES
9. MARIA BEGOÑA ORTIZ MORALES
10. JORGE MORO DOMINGO
11. DANIEL GARCIA RAMOS
12. ANA VILASECA AGÜERA
13. ESPERANZA MACARENA DIANEZ CORREA
14. ENCARNACION PEREZ CABRERA
15. ALEJANDRO GARCIA NAVARRO
16. MARIA AGUILAR REYES
17. MARIA SALOME HIDALGO MONCI
18. JORGE GIL LOPEZ
19. PABLO JESUS GARCIA ROMERO
20. LUIS MIGUEL GIL AMORES
21. JULIA SIMON ORTEGA
22. SUSANA CASAÑO LOPEZ
23. ANTONIO MIGUEL MONTES MARTIN
24. EBBA CHRISTIANE DOUGLAS-HILL BENCHETRIT
25. JOSE ANTONIO BERMUDEZ MARTIN
Suplentes
1. ADRIAN TRUJILLO ARRIAZA
2. ALEKSANDRA IWONA BROCH
3. JOSE MARIA GUERRERO MONTES
4. ANTONIA ANA CANO MONTES
5. ROSALINDA AUÑON NERON
6. HARALD OTTO OSVOLD
7. DIEGO MORENO ROCHA
8. ENCARNACION DE HOYOS VAZQUEZ
9. FERNANDO AGUILAR CABRERA
10. MARIA AFRICA MARTIN NAVARRO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE-A)
1. EMMA MARÍA MOLINA FERNÁNDEZ
2. ANTONIO BENÍTEZ MARTÍN
3. FRANCISCA MÁRQUEZ CONTRERAS
4. FRANCISCO JAVIER HORRILLO RUIZ
5. INÉS MARÍA GAZQUEZ GODOY
6. DAVID DOMÍNGUEZ ROJO
7. MARÍA TERESA ORTEGA CUEVAS
8. RAFAEL CARRASCO CORRECHER
9. VERA LUNA CALVENTE
10. JAVIER ROMERO FERRERA
11. LORENA CABAS MÁRQUEZ
12. JUAN FRANCISCO MORENO ESCOBAR
13. GEMA GUERRERO MOLINA
14. DANIEL ADRIAN NUTU
15. MARGARITA GUERRERO LÓPEZ
16. LUIS RAFAEL DE LA HAZA HEREDIA
17. TERESA GÓMEZ PARRADO
18. FRANCISCO LUNA CAPEL
19. ANA LUISA MOLINA LEVEQUE
20. ANTONIO BAEZ DURÁN
21. CARMEN HORMIGO GALLEGO
22. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MENA
23. MARÍA LUCÍA JURADO COBO
24. JOSÉ LUIS GAYTÁN TERRAZAS
25. MARY ELIZABETH BOND ANDREWS
Suplentes
1. VICENTE MANUEL VICUÑA GARRIDO
2. ANA ISABEL GARCÍA COLLADO
3. FRANCISCO MONTES JIMÉNEZ
VOX (VOX)
1. MANUEL MELCHOR AGUILAR ILLESCAS
2. ANA GIL ROMAN
3. ISABEL AMALIA MARCOS SOLETTO
4. JUAN SERRANO PEREZ
5. CAROLINA NAVARRO SANTOS
6. JOSE ANTONIO CONTRERAS ESPAÑA
7. SUSANA MENDEZ SANCHEZ
8. MAGALI ANNE M SEEGMÜLLER
9. DIEGO JOSE LOPEZ JODAR
10. MARIA ANTONIA RODRIGUEZ MARTIN
11. RODRIGO LOPEZ GARCIA
12. MARIA EUGENIA SANCHEZ VIZCAINO
13. PALOMA VICTORIA GARCIA BRIONES
14. ALONSO COLLADO BRACHO
15. CARLOS NAVA AGUILAR
16. JOSE MANUEL SUSINO DE LA CHICA
17. MARIA TERESA ESTEVEZ ALVAREZ
18. JOSE CERVANTES BORRUECO
19. INMACULADA GRIMALDI RUIZ
20. ANTONIO MOLINA ALMAGRO
21. ISABEL MARIA VALERO ENRIQUEZ
22. ELADIO FRANCISCO COELLO LOPEZ
23. ISABEL MARIA SANCHEZ GALAN
24. ANTONIO ANGEL PRIETO MORENO
25. RUBEN SILVANO MANSO OLIVAR
Suplentes
1. JOSE EUGENIO GONZALEZ TROYANO
2. JOSEFA RUIZ GARCIA
3. JULIO CORZO PEREZ
CON ANDALUCIA PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA CON ESTEPONA (CON ANDALUCÍA)
1. NOEMI VINUESA CALLEJA
2. CRISTIAN BERNAL PARTAL
3. MARIA AURORA FERNANDEZ FERNANDEZ
4. ANTONIO JESUS MACIAS AGUILAR
5. PATRICIA MORENO SECADES
6. JUAN ANGEL PUEYO ALAMAN
7. LAURA DIAZ MEDEL
8. OSCAR DAVID ALCALA TORREGROSA
9. FLORINDA SAYAGO MARTINEZ
10. NAJIB ZEDGUI SADKI
11. NOELIA MARQUEZ GONZALEZ
12. JOSE FRANCISCO HERRERA MARIN
13. VALENTIN BERROCAL RUIZ
14. ELISABETH VINUESA CALLEJA
15. PABLO MESA PEREZ
16. MANUELA SAENZ DE VALDOSERAS VINUESA
17. ANGEL MARTIN MESA
18. MARIA JESUS TABARES GARCIA
19. MARIO PRIETO LOPEZ
20. DANIEL CONTRERAS CORTES
21. NEREA GALAN PEÑA
22. SERGIO PEREZ MUÑOZ
23. MARIA TERESA MONCAYO LAGARES
24. VICENTE GALLEGO RUIZ
25. PATRICIA PARTAL LLAMAS
Suplentes
1. CRISTOBAL BERNAL RUBIO
2. MARTA ALVAREZ ARAGON
3. MELCHOR VAZQUEZ GARCIA