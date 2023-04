Los 'cascos verdes' de la ONU y Amazon llegan a Málaga: reforestarán Sierra Bermeja y 'reclutarán' a jóvenes

Los cascos azules fueron creados por la ONU para mantener la paz en las zonas que estuvieran en conflicto y evitar más enfrentamientos. Su labor ha sido y sigue siendo fundamental e incluso recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1988 y el Príncipe de Asturias en 1993. Las guerras, lamentablemente, siguen a la orden del día pero hay otra lucha que afecta a todos por igual: la del cambio climático. Y para ayudar a combatirlo la ONU ha creado los cascos verdes, en este caso en colaboración con Amazon.

La relación con Málaga es directa porque se acaba de presentar el acuerdo entre Amazon y Cifal Málaga Unitar, el organismo de la ONU especializado en formación en diversas temáticas que tiene una de sus sedes mundiales en la capital malagueña.

Se van a reclutar cascos verdes en Málaga y en el resto de Andalucía entre alumnos desde quinto de Primaria hasta segundo de Bachillerato. Se les va a ofrecer un curso que permitirán a estos jóvenes aprender sobre la creación, implementación, ejecución y divulgación de proyectos de conservación y restauración del medio natural.

Los profesores recibirán material y organizarán talleres prácticos con los estudiantes. Además del curso, los alumnos presentarán proyectos ligados a la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático hasta mayo. En junio, un comité formado por personas de Cifal Málaga, Amazon y la Junta de Andalucía seleccionarán 10 y Amazon los financiará para hacerlos realidad con cargo a su fondo Right Now Climate Fund. Sean o no elegidos, los participantes, que tendrán entre 11 y 17 años, recibirán su título acreditativo de ser un casco verde concedido por la ONU.

Pero antes de elegir esos 10 proyectos de estudiantes va a haber una acción especial. El 21 de abril se van a sembrar 11.400 semillas en Sierra Bermeja, que fue devastada por un gran incendio en septiembre de 2021. Se empezará por la zona de Los Pedregales en Estepona con cientos de voluntarios de colegios. Se utilizarán incluso drones para poder esparcer las semillas en las zonas más escarpadas. Entre septiembre y diciembre habrá más actuaciones de este tipo en Sierra Bermeja.

"Estamos encantados de lanzar este proyecto junto a Amazon, y empezar a capacitar a los jóvenes para trabajar en proyectos locales con impacto real y tangible. En Cifal Málaga-Unitar trabajamos con socios que tienen la sostenibilidad como eje de su negocio, y estamos convencidos que esta iniciativa será el punto de partida para miles de proyectos de conservación y recuperación de la naturaleza, con un impacto real y duradero en el planeta", ha dicho Julio Andrade, director de Cifal Málaga-Unitar.

"Somos conscientes de que para abordar los desafíos globales del cambio climático necesitamos combinar compromisos a largo plazo basados en la ciencia con acciones cotidianas en las que podamos invertir dentro de nuestras comunidades. Al asociarnos con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, estamos invirtiendo en las generaciones futuras, convirtiendo a los jóvenes en agentes activos con habilidades que pueden ayudar a abordar la crisis climática, y así crear un futuro mejor para todos", ha añadido Zak Watts, Director Europeo de Sostenibilidad en Amazon.

