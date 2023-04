Dos accidentes laborales en Málaga en menos de 72 horas: un trabajador de 58 años muere en Estepona

Noticias relacionadas Aumenta la siniestralidad laboral en Málaga: 30 personas murieron mientras trabajaban en 2022

La siniestralidad laboral en Málaga sigue sumando víctimas. En las últimas 72 horas, un trabajador de 58 años ha fallecido tras caer desde una altura de tres metros en un edificio en construcción en Estepona y otro hombre, de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave tras desplomarse de una cuarta planta en una obra de Alhaurín el Grande.

La primera víctima falleció el pasado viernes, 14 de abrir, tras haber sido trasladado desde Estepona al Hospital Regional de Málaga, donde ha ingresado este mismo lunes el otro trabajador tras la caída.

Este último suceso ha tenido lugar sobre las 08.30 horas en una obra en la calle Isaac Albéniz de Alhaurín el Grande. Desde allí fue trasladado el helicóptero al centro hospitalario de la capital. Según UGT, "se encuentra en situación clínica de muerte cerebral".

El sindicato denuncia que de las 28 muertes de trabajadores registradas en Andalucía en lo que va de año, cinco han tenido lugar en la provincia de Málaga, "lo que supone que el 17,85% de los accidentes de trabajo con resultado de muerte se producen en Málaga".

Su secretario de salud laboral en la provincia, Vicente Sandoval, aseguró que "el año 2022 ha sido un año horrible en materia de siniestralidad en la provincia y por ello es urgente la adopción de medidas".

"No puede ser es que los trabajadores y trabajadoras de Málaga vayan a trabajar y pierdan la vida en su trabajo. Es una cosa impensable. No se puede dar en el año 2023", criticó por su parte el secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Málaga, Juan Rueda, que además afirmó que "en Málaga no se desarrolla la acción preventiva".

"Si se cumpliese, por ejemplo, estos dos últimos trabajadores no se hubieran caído desde una altura, hubieran tenido puesto sus sistemas de seguridad, como unos arnés", abundó.

Según los datos que proporcionó la pasada semana CCOO, la siniestralidad laboral en Málaga aumentó un 13% durante el pasado año. En concreto, 30 personas fallecieron mientras trabajaban, una cifra que calificó de "insoportable" y evitable porque "más del 50% de estos accidentes son traumáticos".

