Dani Pérez ficha para su candidatura al Ayuntamiento de Málaga a la periodista Inmaculada Jabato

Los partidos políticos siguen buscando incorporaciones estrella para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. En este caso, ha sido Daniel Pérez (PSOE de Málaga) el encargado de mover ficha, incorporando a su candidatura a la periodista Inmaculada Jabato.

Jabato participó el pasado 12 de febrero en el acto de presentación de Dani Pérez como candidato junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. “Siempre he defendido las ideas progresistas y socialistas. Siempre he sido una activista del feminismo. Hay cosas en mi ciudad que no me gustan y ahora tenemos la oportunidad de cambiarlas”, ha manifestado.

Precisamente, fue en este acto en el que el secretario general del PSOE de Málaga anunció que, si sale elegido, nombraría a Begoña Medina (actual número 2) teniente de alcalde, algo que indica que la edil socialista seguirá manteniendo esta posición en las listas.

Licenciada en Historia Contemporánea, Arte Dramático, Jabato ha cursado el doctorado en Periodismo en la UMA y tiene una amplia carrera en medios de comunicación, sobre todo en Radio Nacional de España y Canal Sur. Ha sido docente muchos años y está vinculada al Instituto Andaluz de la Mujer.

Entre otros, ha recibido el premio Andalucía de Periodismo, dos premios Meridianas, el galardón de las Mujeres Progresistas de Andalucía y el Premio Farola de 2016 en Málaga. Representó a los periodistas andaluces en el Congreso de los Diputados para hablar sobre violencia de género. Cuenta con numerosas distinciones de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad Andaluza.

Tras recibir el ofrecimiento Pérez, la comunicadora, que estará en los puestos de salida de la candidatura, se ha mostrado “encantada de sumar mi experiencia y mi mirada feminista al proyecto del PSOE”.

