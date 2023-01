Las opciones para el nº 2 del PP al Ayuntamiento de Málaga se reducen: "O Pérez de Siles o sorpresa"

¿Quién será el número 2 de Francisco de la Torre en las listas del PP al Ayuntamiento de Málaga? Aunque sigue sin haber una respuesta a esta pregunta, la metodología de la negociación permite resolver algunas incógnitas. El nombramiento de José María García Urbano como candidato, nuevamente, a la alcaldía de Estepona lo saca ipso facto de la ecuación. El actual regidor del municipio era uno de los preferiti de De la Torre, quien había manifestado en anteriores ocasiones su voluntad de que formara parte de la candidatura capitalina al próximo 28 de mayo.

El anuncio de los cabezas de cartel a las grandes localidades de la provincia ha vuelto a poner en blanco esta casilla. En clave interna, el proceso de búsqueda sigue en marcha, aunque todavía hay un margen amplio de actuación: está previsto que las listas se publiquen a mediados de abril.

No es baladí señalar que fuentes consultadas por este periódico hablan de un proceso de "negociación" entre Francisco de la Torre y el partido para la configuración de las listas. El carácter de verso libre ha caracterizado al político malagueño desde que está al frente de la Casona del Parque, queriendo marcar su estilo a la hora de dirigir la institución... y su equipo.

[Estos son los candidatos del PP a las elecciones municipales de 2023 en los grandes municipios de la provincia]

Con estos condicionantes, y teniendo en cuenta que Susana Carillo no repetirá como número 2, gran parte de las miradas se dirigen a Elisa Pérez de Siles. A la actual portavoz del PP de Málaga (y concejala en el Ayuntamiento de la capital) la definen como una persona de consenso y que podría hacer de puente entre ambas instituciones. Además, destacan su espíritu "trabajador", sin buscar el protagonismo.

En el partido lo tienen claro, aunque no descartan que De la Torre pueda poner sobre la mesa algún otro nombre: "O Pérez de Siles o sorpresa", apuntan. Del mismo modo, la confianza que el alcalde ha depositado en ella (y su perfil de consenso) son argumentos que invitan a pensar en su selección.

Todo ello teniendo en cuenta que Patricia Navarro no optará a ser la nº. 2 para centrarse en la dirección del Partido y en sus labores como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, según confirman a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes cercanas.

Aunque todavía quedan "muchas conversaciones" entre las partes implicadas, el objetivo sigue siendo el mismo: consensuar una lista que "sea la mejor". Sobre este asunto se ha pronunciado la propia Elisa Pérez de Siles: "A veces se identifica al número 2 como sustituto del alcalde, pero nosotros tenemos Paco de la Torre para cuatro años. No va a tener más relevancia que el tres, el cuatro o el cinco".

Sobre su papel, la edil malagueña ha subrayado que "nunca" ha hablado de números, sino de funciones en las que tuviera la "oportunidad de aportar": "No me importa el puesto en la lista porque no estamos buscando un sustituto", ha vuelto a insistir, mientras que ha incidido en que hay compañeros con mucha trayectoria y que también gozan de simpatía.

