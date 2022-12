La lista de favoritos de EL ESPAÑOL de Málaga: la selección de temas de la redacción

Noticias relacionadas La lista de la pelusilla: las historias que nos hubiera gustado escribir este 2022

Al 2022 le quedan solo unas horas de vida y de noticias. Cada uno de los redactores de EL ESPAÑOL de Málaga hemos elegido, desde nuestro particular e intransferible criterio, ese tema, ese reportaje, del que, por decirlo de algún modo, se ha sentido más orgulloso por el motivo que sea y lo hemos traído de nuevo a esta última edición del año.

Nos hemos permitido la licencia y esperamos que les resulte del mismo interés y los lean con el mismo cariño con el que los escribimos. Les deseamos un 2023 lleno de felicidad y, a ser posible, cargado de buenas noticias para Málaga.

Pepa, la deportista más anciana de Málaga, cumple 100 años: "Ya estoy en la cima tras una dura montaña"

(Por Alba Rosado, 24 de julio de 2022)

En cuanto mis compañeros me dijeron que tenía que elegir mi tema favorito del 2022, sin duda me vino la imagen de Pepa a la cabeza. A mis cortos 22 años, una amiga que resulta ser la deportista más anciana de Málaga me enviaba un mensaje para invitarme a su 100 cumpleaños. Una experiencia, cuanto menos curiosa. Solo conocía a Pepita de una llamada en diciembre de 2019, cuando le hice una pequeña pieza relacionada con el deporte. Le llamé con una voz muy acatarrada que acabó siendo Covid. “Niña, cuídate”, me dijo, aún sin ponerme cara.

Aquel día me contó que odia celebrar cumpleaños, pero que para el de los 100 algo habría que hacer… Y lo hizo, así que no pude declinar la invitación a su fiesta y evidentemente me llevé a los lectores conmigo. Desde mi punto de vista, quedó un simpático y espontáneo reportaje pese a que Pepa solo quería que “disfrutara más y trabajara menos”. Las fotos de Ampy García hacen aún más campechana y real esta pieza que podría estar fabricada de palabras de una nieta destinadas a su abuela. A mí por desgracia no me queda ninguna en vida, pero este año he ganado una gracias a Pepita, aunque no sea de mi sangre. ¡Gracias por dejarme vivir esta experiencia tan bonita y conocerte en persona!

MLG HUB | ¿Dónde poner el ojo este curso? Nonoki arrasa en Europa y Google avanza

(Por Demófilo Peláez, 14 de septiembre de 2022)

El trabajo del que me siento más orgulloso como redactor este año es la newsletter MLG HUB, en la que voy intentando conectar semanalmente los puntos de la actualidad y las claves del ecosistema tecnológico de la Costa del Sol. La idea es crear un producto periodístico innovador en su contexto que sea realmente útil para los emprendedores, empresarios, inversores y personas de a pie interesados en profundizar sobre por qué se repite tanto que Málaga está de moda y cuáles son los retos por delante.

La singularidad del Metro de Málaga que lo hace 'casi' único en el mundo

(Por Sebastián Sánchez, 9 de octubre de 2022)

Los datos confirman al Metro de Málaga con la infraestructura de mayor calado impulsada en la capital de la Costa del Sol. Y, en la misma medida, es, probablemente, el que más frustración ha generado en la ciudadanía. Casi 17 años pasan desde que arracara la construcción del ferrocarril urbano, que de costar unos 400 millones, acabará superando los 900 cuando esté completado.

Pese a ello, el suburbano esconde destacadas e innovadoras soluciones que lo hacen casi único en el mundo. Una de ella es la que fue bautizada como ‘solución Bustinduy’, en honor al ingeniero que le dio forma. En esta información explico el meticuloso y complejo proceso de este mecanismo, esencial en la explotación presente y futura del Metro.

El gran milagro tecnológico de Málaga cumple 30 años: así ha sido la evolución de Málaga Tech Park

(Por Ángel Recio, 9 de diciembre de 2022)

"Me gusta que los planes salgan bien" decía el mítico John "Hannibal" Smith en El equipo A, aquella serie de los años 80 que nos marcó a toda una generación. Nunca he visto a Felipe Romera fumar -no creo que lo haga- pero me lo imagino sentado en su despacho del parque tecnológico con un puro y una sonrisa de oreja a oreja como hacía Hannibal al final de cada episodio. Nadie daba un duro a finales de los 80 y principios de los 90 por el futuro del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Era una forma de contentar a Málaga ante los fastos de la Expo 92 de Sevilla, pero sin demasiadas pretensiones.

Un erial en Campanillas, 8 empresas tecnológicas y a ver qué pasaba. Pues ese erial es hoy, 30 años después, uno de los motores económicos de Málaga con más de 600 empresas nacionales e internacionales y un ejemplo claro de que cuando los políticos y, por tanto, las administraciones se dejan de chorradas y buscan un bien común los proyectos salen adelante. Se habla mucho de la Málaga tecnológica, que está de moda, de los nómadas digitales... Pero posiblemente nada de eso sería posible si un grupo de directivos y empresarios -y también políticos, por qué no decirlo- no hubieran apostado decididamente por el PTA para crear su empresa. Este reportaje es un pequeño homenaje a esas personas.

Antonio J. Aguilar: "Todavía no he asimilado lo que ha pasado"

(Por Antonio Trujillo, 18 de junio de 2022)

Por la hazaña y por la humildad del personaje, el trabajo de este 2022 que destaco es la entrevista a Antonio Jesús Aguilar Conejo, un atleta popular malagueño que se convirtió en campeón de España de 100 kilómetros en ruta el pasado mes de junio en la prueba que se disputó en Santander.

Aguilar corrió durante seis horas y treinta y nueve minutos sin bajar de cuatro minutos el kilómetro durante todo el recorrido. El atleta del Club Atletismo Guadalhorce en Álora cuenta en la entrevista el sacrificio y la preparación necesaria que hay detrás de la hazaña y destaca la alegría que le produce el simple hecho de calzarse las zapatillas para hacer deporte y los beneficios que este produce.

Carlos Ismael Álvarez: " Hay un intento descarado de fosilizar la ciudad, de dejarlo todo tal y como está"

(Por Juan A. Romera Fadón, 6 de noviembre de 2022)

Una de las efeméridas más laureadas en los medios de comunicación fue el 40º aniversario de la victoria socialista de Felipe González en 1982. A raíz de este hito, publicamos una miniatura reconstruyendo cómo se vivieron esos días desde Málaga. Sin embargo, de todos los artículos, me quedo con la conversación mantenida con el abogado Carlos Ismael Álvarez para la sección A título personal. Aunque no tiene el peso de la actualidad, aguarda el poso de la sabiduría, presente en cada una de las respuestas del entrevistado (y en las imágenes capturadas por Amparo García).

De los libros, la poesía y la vida; Álvarez recuerda los paseos con Eugenio Chicano por la Axarquía mientras se retaban para ver quién era capaz de recitar más endecasílabos; de la muerte de Manuel Altolaguirre cuando él era un niño o de los históricos archicofrades que le enseñaron a ser hijo de su tiempo. Pero también reflexiona sobre la ciudad (formó parte del II Plan Estratégico Málaga ciudad de Cultura), la evolución de una urbe que "no puede estar fosilizada" y que lleva modificando el skyline desde hace 6.000 años. Esa mañana estuvo jugando al golf. Por la tarde, me regaló una de las charlas más bonitas que he vivido como periodista.

Sigue los temas que te interesan