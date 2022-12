Málaga compra más Lotería de Navidad: ¿Qué hacer si le toca?

La Navidad se siente en Málaga. Ambiente festivo en las calles, el alumbrado de la calle Larios, el olor a castañas en casi cada esquina... Y colas en las administraciones de lotería.

La presencia masiva de compradores que de manera impulsiva busca el cupón deseado es desde hace años una señal más de las fiestas. La espera a las puertas de los locales de venta de lotería aumenta conforme se acerca la fecha del 22 de diciembre, jornada en la que tiene lugar el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad.

Las administraciones malagueñas han notado un incremento en las ventas respecto al año pasado. "Desde el momento en que llegaron los décimos la gente empezó a comprar, pero como es normal este mes la afluencia de clientes ha sido mucho mayor", cuentan desde la administración número 33.

Ya sea porque coincide con la fecha de nacimiento de algún ser querido, porque el número nos parece bonito, simplemente por compromiso o por no ser el único que no compra, la gente se apresura a adquirir los últimos décimos. "Vuelvo al pueblo por vacaciones y mi familia me ha pedido que les lleve un décimo de Málaga, a ver si hay suerte", explica a EL ESPAÑOL de Málaga una joven que hace cola en el casco histórico de la capital de la Costa del Sol.

De media, el importe gastado por persona en la administración de María Jesús, ubicada en la calle Antígona, es de 40 o 60 euros, lo que corresponde a dos o tres décimos. "La gente compra muchas veces para otra persona y de paso se quedan con el mismo número para ellos", cuenta la dueña. Las ventas online también han tenido un buen tirón permitiendo aumentar así el número de décimos vendidos.

Administración número 62.

Pero ¿cuál es realmente la probabilidad de que nos toque El Gordo? Según el matemático Daniel Pérez Palau, solo el 5% de los jugadores recuperará más dinero del invertido y apenas 1 de cada 100.000 conseguirá el ansiado premio de 400.000 euros.

Pese a que la probabilidad juega en nuestra contra, en la provincia de Málaga los millones han llovido ya en varias ocasiones. En Andalucía, el primer premio del sorteo se ha repartido en 56 ocasiones, 16 de ellas en Málaga.

De estos, diez cayeron en la capital malagueña. La última vez que la diosa fortuna se pasó por la ciudad con el gran premio fue en 2018, con el número 03347. Esa misma combinación repartió suerte en Ronda, Torremolinos, Benalmádena, Almáchar, Benajarafe, Torrox y Marbella.

Otros municipios malagueños también agraciados con El Gordo han sido Vélez-Málaga (1964), con el número 20426; Alameda (1974), con el 12176; Archidona (1986), con el 03772, y Álora, en dos ocasiones con los números 19381 y 21583.

Si se da la circunstancia de que el próximo 22 de diciembre es usted uno de los agraciados en el sorteo, desde EL ESPAÑOL de Málaga le damos algunos consejos para invertir bien el dinero:

Antes de nada, compruebe muy bien la combinación de su décimo para evitar que la euforia del momento le juegue una mala pasada y tenga que pedirle a tu jefe que le readmita en su puesto de trabajo. Si está todo correcto, piense si el décimo lo comparte con alguien o es sólo tuyo. Fírmelo y ponga su DNI para poder demostrarlo. Guarde el boleto a buen recaudo y cobre el premio con la mayor antelación posible. Pese a que hay tres meses de plazo para reclamarlo, lo mejor es que no te espere al último momento. Recuerde que si su premio es inferior a 2.000 euros, debe acudir a cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías. Si el importe es superior a esa cifra, debe solicitarlo en las entidades financieras autorizadas por SELAE. Todo el mundo querrá ser su amigo si se entera de que es el ganador de una buena cantidad de dinero, así que ándese con ojo e intente ser discreto y no aparecer con un Ferrari de la noche a la mañana. Cuidado con las compras compulsivas. Aunque parezca que no, el dinero del premio se acaba gastando, así que no invierta sin pensar. Es interesante que guarde una parte y que intente sanear sus deudas financieras.

