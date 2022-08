Todo lo que tienes que saber del 'show' de drones y pirotecnia que marca el inicio de la Feria de Málaga

Ha llegado el gran día. Málaga da el pistoletazo de salida a su Feria esta noche con muchas novedades tras dos años de ausencia a causa de la crisis provocada por la Covid-19. Aquí va un repaso con todo lo que no te puedes perder en este arranque de las fiestas más esperadas del verano.

Como ya adelantó EL ESPAÑOL de Málaga, esta noche tendrá como protagonista un luminoso e innovador espectáculo de drones que comenzará a las 23:50 horas. Durante la velada se romperá un récord nacional. Según UMILES nunca antes en España se habían volado tantos drones a la vez. "El récord está en 200 y Málaga tendrá a 240 volando a la vez -uno será en La Malagueta, pero el otro, en Huelin, será su gemelo-", contaba Albacete en una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

Es un montaje donde habrá sorpresas diseñadas exclusivamente para Málaga denominado Noche de Fiesta, en el que participan dos pilotos al mando, un responsable técnico, tres observadores, un coordinador de operaciones y desarrollador de la coreografía.

Una imagen de ejemplo de lo que pueden hacer estos drones. Cedida

A partir de las 0.00 horas comenzará el habitual espectáculo piromusical. Los fuegos artificiales se lanzarán, en este caso, desde la zona de acceso a la terminar de cruceros del Puerto de Málaga y estará a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, una empresa de Valencia.

El castillo de fuegos artificiales se alargará durante veinte minutos. Se quemarán 609,2 kilos de pólvora que harán las delicias de los malagueños en forma de cohetes con sus innumerables formas y colores mientras suenan una gran variedad de bandas sonoras históricas como: This is me, de El Gran Showman; La vida es bella, de la película que le da nombre; algunos temas de Grease, que resultarán todo un homenaje para la recientemente fallecida Olivia Newton-John, como el clásico You're the one that I want. También sonará la BSO de Dragonheart y, para los más pequeños, Príncipe Alí, de Aladdín, y Let it go, de Frozen.

Los fuegos artificiales y la Catedral iluminando la noche malagueña. Diócesis de Málaga.

Pregón

¡Y ojo para los despistados! Otra de las principales novedades que trae esta feria es que el pregón que inicia las fiestas no será, como habitualmente se hace cada año, en la Playa de La Malagueta. El pregón, a cargo de la cantautora malagueña María Peláe, tendrá lugar en esta ocasión en la portada de la Feria de Málaga -la de la Avenida de las Malagueñas- a las 21.30 horas. A las diez se procederá al encendido del alumbrado artístico, con la actuación de la Banda Municipal de Música de Málaga.

María Peláe en un concierto

Teresa Porras, concejala de Fiestas, explicó en la rueda de prensa de la presentación de la programación que el motivo de este cambio es que "la playa es un motor importante de Málaga y queremos conservarla para que al día siguiente se pueda usar sin problema". Además, también añadió que "queríamos darle importancia aparte a la romería y al abanderado que se celebra el sábado por la mañana".