Los terremotos y tsunamis históricos de la Península, recogidos en un libro de expertos de la UMA

Expertos de la Universidad de Málaga (UMA) han recogido en un libro los resultados de las investigaciones más recientes sobre terremotos y tsunamis históricos en la Península Ibérica.

La investigación sobre terremotos y tsunamis históricos en la Península Ibérica ha avanzado en los últimos años, tanto desde el ámbito de la Geología como desde el de la Historia y la Arqueología.

Según el profesor del Área de Historia Antigua de la UMA, Manuel Álvarez Martí-Aguilar, además del famoso terremoto y tsunami de 1755, que afectó intensamente a las comunidades costeras de la fachada atlántica peninsular, existe "un creciente volumen de información sobre otros eventos extremos que impactaron en las costas ibéricas en época fenicia, romana y medieval".

Junto al profesor Francisco Machuca Prieto han publicado el libro 'Historical Earthquakes, Tsunamis and Archaeology in the Iberian Peninsula' (editorial Springer) en el marco del Proyecto de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación 'Terremotos y tsunamis en la península ibérica en época antigua: respuestas sociales en la larga duración'.

"La obra apuesta por el diálogo interdisciplinar, poniendo en relación los resultados de las más recientes investigaciones sobre terremotos y tsunamis históricos en la península ibérica provenientes del campo de la geología, la historia y la arqueología, con especial atención a los ocurridos en el periodo de la Antigüedad", explica Martí-Aguilar

El volumen, de varios autores, incluye 15 capítulos a cargo de grupos de investigación nacionales e internacionales, ofrece síntesis de carácter historiográfico y geoarqueológico así como varios estudios de caso, entre los que destacan los de los posibles tsunamis documentados en el yacimiento de Cerro del Villar (Málaga) en época fenicia; en el litoral de Huelva y en el estuario del Guadalquivir en época romana altoimperial; o en el yacimiento romano de Baelo Claudia (Cádiz) en época tardoantigua.

