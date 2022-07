Adiós a los exámenes de septiembre: la Universidad de Málaga los adelanta a julio el próximo curso

Las facultades de la Universidad de Málaga (UMA) han publicado su nuevo calendario. Así adecúan el curso académico al resto de universidades españolas y europeas. La adaptación consiste en cambiar los llamados exámenes de "segunda convocatoria ordinaria", los de recuperación, a julio. De esta manera, los alumnos que suspendan no tendrán que esperar hasta septiembre para volverse a examinar de la asignatura que no hayan aprobado en la primera convocatoria.

Cada calendario es votado y aprobado en las correspondientes juntas de centro de facultades y escuelas. De momento, se trata de un "proceso transitorio" al que "ya se habían adherido cuatro centros el presente curso 20/21", pero no en todas las asignaturas, según ha confirmado la Universidad a este periódico.

Las universidades andaluzas ya adelantaron, en 2020, la recuperación de la PEvAU de septiembre a julio. Entonces, el motivo era permitir al estudiante comenzar las clases "al inicio del año lectivo", con el resto de compañeros, tal y como alegaba la Junta de Andalucía en el comunicado en el que anunciaba el adelanto de la evaluación extraordinaria. Para el próximo curso 22/23, la UMA y la Universidad de Sevilla adaptan este calendario también para la formación profesional.

Cada facultad ha elaborado el nuevo calendario de manera distinta, pero el fin que todas persiguen es el mismo: poder examinar a todos los alumnos de segunda convocatoria en los meses de junio y julio. El próximo curso aún no se habrá completado el proceso transitorio en la Universidad de Málaga, pero la institución afirma que "se espera que la implantación sea completa para el curso 23-24".

Poner los exámenes de recuperación en julio, no supone únicamente añadir un nuevo periodo de exámenes. Para llevar a cabo la unificación de programas con el resto de universidades, es necesario adelantar el calendario académico al inicio de septiembre. Sin embargo, este año el curso continúa comenzando a finales del noveno mes, puesto que aún hay exámenes en septiembre.

Solo algunas facultades han sido capaces de organizarse para incorporar todos los exámenes dentro del año académico, que comprende desde septiembre hasta julio. Psicología y Logopedia, Comunicación o Filosofía y Letras, han optado por hacer las recuperaciones del primer cuatrimestre en febrero, y en julio las del segundo. Otras, como Medicina, Derecho o Ciencias Sociales y del Trabajo, hacen todas las recuperaciones al finalizar el curso, en el sexto y séptimo mes del año.

No obstante, hay otras diez facultades que aún mantienen exámenes en septiembre en su programa. En Ciencias, Ciencias de la Salud, Turismo y las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura la segunda convocatoria del primer periodo será en julio, y las del segundo en septiembre. Comercio y Gestión y Económicas y Empresariales lo harán a la inversa: las recuperaciones del primer cuatrimestre se harán en septiembre, mientras que las del segundo cuatrimestre serán en julio.

¿Cuáles son los motivos para la unificación? Desde que se planteó, se ha argumentado la facilidad a la hora de realizar movilidades, ya sea al extranjero o en España, y motivos académicos: permitir al estudiante desconectar hasta el inicio del curso. Sin embargo, hay estudiantes que no lo ven con los mismos ojos.

Paloma Jiménez, estudiante del doble grado de Economía y ADE, opina que "el calendario de este año es perjudicial". A Paloma se le aplica el calendario de la facultad de Económicas y Empresariales, y, aunque sabe que es transitorio, el próximo curso acabará el "11 o 12 de julio, para después tener recuperaciones el 1 o 2 de septiembre", según ha explicado en declaraciones al ESPAÑOL de Málaga.

Ana Díaz, estudiante de ADE y Derecho, acepta que "es buen plan que las universidades a nivel estatal quieran poner las recuperaciones en las mismas fechas", pero no tiene claro hasta qué punto puede favorecer al estudiante, puesto que supone un "esfuerzo extra" continuar estudiando después de un mes de exámenes.

Pero hay otros estudiantes que sí tienen una opinión positiva sobre el adelanto de recuperaciones. Es el caso de María Jiménez, estudiante de Medicina, ella opina que sobre todo "beneficia al buen estudiante y al que suspende por poco". Para aquellos estudiantes que obtengan una nota muy cercana al aprobado, el examen en julio podría suponer el "empujón que hacía falta para aprobar", ha explicado María.

Sobre si favorece o no la movilidad, hay distintas visiones. María Jiménez, piensa que facilita el Erasmus, ya que que permite examinarse de asignaturas no convalidadas en la movilidad en el mes de recuperaciones, y así no tener preocupaciones durante el verano. Sin embargo, Carmen Gil, estudiante de Psicología, opina lo contrario. Argumenta que "en muchos casos vuelves a España a mediados de julio", cuando ya se han pasado las fechas de recuperaciones.

Se trata de un cambio drástico que afecta a muchas personas, por lo que no está exento de polémica. Sin embargo, los precedentes en el resto de universidades de España acompañan la decisión de la UMA.

