'Youtubers' del orden público: el canal de la Policía de Málaga, el más influyente de España

Con más de dos millones y medio de reproducciones, el perfil de la Policía local de Málaga en YouTube es el más influyente en el ámbito nacional, un canal donde no solo puedes ver intervenciones policiales sino también el trabajo de los agentes hace más de cien años.



Todo empezó el 7 de junio de 2012 cuando José Luis Toledo, del departamento de comunicación de la Policía local de Málaga, creó el canal y empezó a subir vídeos, algo que crece con los años y con la llegada de sus compañeros, Félix Pérez y David Gutiérrez, en 2017 ha sido exponencial, alcanzando a día de hoy unos 1.500 vídeos.



Aunque más del 85 por ciento de las reproducciones se llevan a cabo en España, destaca como segundo país Argentina, seguido de India, Polonia, México, Francia, Hungría, EEUU, Reino Unido, Pakistán, Colombia, Alemania, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Chile, Italia y Bélgica.



José Luis Toledo ha asegurado a EFE que solo pretenden que se vea el trabajo de la Policía Local porque "las palabras se las lleva el viento", está bien una nota policial, "pero hoy en día todos llevamos un ordenador en el bolsillo y lo audiovisual gana mucho peso".



Ha destacado que cuentan con la colaboración de todos los compañeros, que les hacen llegar su trabajo, y ellos "son los que realmente alimentan el canal".



Los vídeos en los que se alude al compromiso social y de igualdad, los relacionados con la investigación de accidentes de tráfico y de recuperación de animales son algunos de los que han tenido gran trascendencia, aunque todos los años también se espera con ilusión las felicitaciones navideñas.

Otros que han propiciado gran interés son en los que aparecen los miembros del coro de la Policía Local en diferentes localizaciones de la ciudad seleccionadas por su belleza e interés turístico y cultural.



Los vídeos subidos a la red se concentran en cuatro grandes bloques, sobre apariciones o tratamiento de intervenciones policiales en entrevistas, reportajes y programas de televisión; noticias emitidas en informativos locales, autonómicos, nacionales e internacionales; vídeos vintage con imágenes antiguas; y vídeos de contenido propio.

Equipo de comunicación de la Policía Local. Carlos Díaz / EFE

Pero el trabajo de estos tres policías locales va mucho más lejos debido a que han heredado una colección de videoteca de unas trescientas cintas donde se recoge el trabajo de los agentes hace años, sobre todo en los 80.



Para estos policías que se han visto inmersos en este trabajo y son totalmente autodidactas no hay retos y cuando les llegan cintas en distintos formatos, como el clásico VHS; cintas beta o U-matic, buscan antiguos reproductores y si están en mal estado los arreglan para poder conservar las imágenes.



Piden ayuda a compañeros y a la ciudadanía cuando necesitan un reproductor que ya no se fabrica y si les falta alguna pieza incluso la fabrican en su propia impresora 3D, reconoce con orgullo el policía Félix Pérez, también encargado de analizar y resumir el contenido antes de subirlo al canal.



David Gutiérrez, otro de los integrantes del departamento audiovisual, explica que están intentando "que no se pierda el material que tenemos de hace más de cien años, es una labor importante porque esos documentos tienen un gran valor, son documentos históricos y no nos cabe duda de que hay que preservarlos".



La película más antigua es de 1914, Un día por Málaga, la Filmoteca de Andalucía lo localizó y restauró y en ella se puede ver a cuatro guardias municipales de la época ataviados con la ropa de aquella época y su correspondiente sable.



Un siglo después la presencia de una cámara ha cobrado fuerza y no deja indiferente a nadie, el valor histórico de todo el material es incuestionable y gracias al trabajo de estos tres agentes de la Policía Local son muchos los ciudadanos los que se han podido reencontrar con un familiar fallecido en unas imágenes que ya no se van a perder.

Sigue los temas que te interesan