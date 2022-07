", "publisher": { "@type": "NewsMediaOrganization", "name": "El Espa\u00f1ol", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://s1.eestatic.com/static/ESPEspanol/img/elespanol-logo.png", "height": 60, "width": 260 } }, "image": { "@type": "ImageObject", "URL": "https://s1.eestatic.com/2022/07/15/malaga/687941918_225849072_1706x960.jpg", "width": 1706, "height": 960 }, "author": { "@type": "Person", "name": "Isabel Vargas", "url": "https://www.elespanol.com/autor/isabel-vargas/" } }, { "@type": "BlogPosting", "headline": "El fuego obligar\u00e1 a desalojar a 2.300 personas", "mainEntityOfPage": "https://www.elespanol.com/malaga/20220715/directo-desalojados-carreteras-cortadas-sierra-mijas-malaga/688031193_10.html", "url": "https://www.elespanol.com/malaga/20220715/directo-desalojados-carreteras-cortadas-sierra-mijas-malaga/688031193_10.html", "datePublished": "2022-07-15T17:19:51+02:00", "dateModified": "2022-07-15T17:19:51+02:00", "articleBody": "Bendodo ha cifrado en 1.300 las personas desalojadas hasta el momento y ha anunciado que se van a desalojar a otras 1.000 m\u00e1s.", "publisher": { "@type": "NewsMediaOrganization", "name": "El Espa\u00f1ol", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://s1.eestatic.com/static/ESPEspanol/img/elespanol-logo.png", "height": 60, "width": 260 } }, "image": { "@type": "ImageObject", "URL": "https://s1.eestatic.com/2022/07/15/malaga/687941918_225849072_1706x960.jpg", "width": 1706, "height": 960 }, "author": { "@type": "Person", "name": "Isabel Vargas", "url": "https://www.elespanol.com/autor/isabel-vargas/" } }, { "@type": "BlogPosting", "headline": "Queda inaugurado el puesto de mando", "mainEntityOfPage": "https://www.elespanol.com/malaga/20220715/directo-desalojados-carreteras-cortadas-sierra-mijas-malaga/688031193_10.html", "url": "https://www.elespanol.com/malaga/20220715/directo-desalojados-carreteras-cortadas-sierra-mijas-malaga/688031193_10.html", "datePublished": "2022-07-15T17:18:48+02:00", "dateModified": "2022-07-15T17:18:48+02:00", "articleBody": "El consejero de Interior de la Junta, El\u00edas Bendodo, supervisa las labores de extinci\u00f3n y protecci\u00f3n a la poblaci\u00f3n en el puesto de mando avanzado desplegado por el Grupo de Emergencias de Andaluc\u00eda en la zona en el pabell\u00f3n deportivo de Alhaur\u00edn el Grande.", "publisher": { "@type": "NewsMediaOrganization", "name": "El Espa\u00f1ol", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://s1.eestatic.com/static/ESPEspanol/img/elespanol-logo.png", "height": 60, "width": 260 } }, "image": { "@type": "ImageObject", "URL": "https://s1.eestatic.com/2022/07/15/malaga/687941918_225849072_1706x960.jpg", "width": 1706, "height": 960 } } ] ], "description": "El dispositivo desplegado est\u00e1 conformado por cerca de 200 efectivos y 15 medios a\u00e9reos.", "articleSection": "M\u00e1laga", "articleBody": "La cifra de desalojados por el incendio ocurrido este mediod\u00eda en la Sierra de Mijas, sigue creciendo. A los 1.300 afectados inicialmente en los municipios de Alhaur\u00edn el Grande (cerca de un millar) y Alhaur\u00edn de la Torre (unos 300) hay que sumar la decisi\u00f3n tomada para que abandonen sus casas otro millar de vecinos de Alhaur\u00edn el Grande.

As\u00ed lo han confirmado desde el puesto de mando instalado para seguir el avance del fuego el consejero en funciones de Presidencia de la Junta de Andaluc\u00eda, El\u00edas Bendodo, y la alcaldesa de Alhaur\u00edn el Grande, Antonia Ledesma.

Entre las urbanizaciones afectadas est\u00e1n Buenavista, San Jorge, Ardalejo, Ch\u00edchara y parte de La Paca, aunque habla tambi\u00e9n de algunos diseminados. A estos n\u00facleos hay que sumar ahora los localizados en parte baja de la sierra. \"Le pedimos a los vecinos tranquilidad, dentro de la inmensa preocupaci\u00f3n que tenemos\", ha reclamado Ledesma.

La carretera A-404, desde el kil\u00f3metro 9 al 12, est\u00e1 cortada por ahora en ambos sentidos a la altura de Alhaur\u00edn el Grande por el fuego, ha precisado Emergencias 112 Andaluc\u00eda y la Direcci\u00f3n General de Tr\u00e1fico en sus redes sociales.

Carmen Casero, delegada de la Junta en M\u00e1laga, ha activado a las 13:25 el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales en la provincia. Este tipo de situaciones se reserva para aquellos fuegos que, pudiendo ser controlados con los medios de extinci\u00f3n incluidos en el Plan INFOCA, se prevea por su posible evoluci\u00f3n, la necesidad de la puesta en pr\u00e1ctica de medidas para la protecci\u00f3n de personas y de los bienes no forestales que puedan verse amenazados." }