Una viuda de 90 años, víctima del desalojo en El Perchel: "Es sangrante, lleva aquí siete décadas"

Antonia lleva toda una vida instalada en su piso de calle Huerta de la Madera, en el castizo barrio malagueño de El Perchel. La mujer de 90 años vive allí desde hace siete décadas cuando se mudó recién casada con su marido. La familia de su cónyuge además habita el bloque desde 1907. A su esposo le hicieron la subrogación del contrato de renta antigua de su padre en 1982.

La nonagenaria, ya viuda, deberá abandonar la vivienda el próximo uno de octubre. Así se lo ha notificado Dazia, promotora madrileña ahora dueña legítima de varios bloques del barrio tras adquirir la inmobiliaria Vitrubio, en una carta redactada el 20 de junio a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga. Antonia es una de las 15 vecinas con contrato de renta antigua afectadas por esta compra.

"El objeto de la presente es recordarles que el próximo 1 de octubre tendrá lugar el vencimiento del plazo de duración contractual, siendo voluntad de esta parte no continuar con dicha relación arrendaticia", detalla Dazia en la misiva donde deja claro que "el contrato quedará extinguido y sin efecto en la referida fecha".

Le rogamos -se lee en el escrito- que se ponga en contacto con el administrador para coordinar, como mejor convenga en atención a sus circunstancias, la entrega de las llaves del inmueble. "Lleva casi 70 años viviendo en esa casa. Los años son muchísimos. Es sangrante y una vergüenza", critica el portavoz de la plataforma de vecinos de El Perchel, Enrique Gutiérrez.

"No hemos mandado cartas a inquilinos de renta antigua"

"No hay ningún caso de renta antigua al que hayamos enviado ningún burofax", aseguran desde Dazia. "Ellos tienen sus derechos. Cualquiera puede enviar lo que quiera, sus derechos son lo que son. No tendría ningún efecto. No se puede hacer a nivel legal. Solo hemos enviado comunicaciones de resoluciones a contratos que no son de renta antigua", insisten.

La promotora madrileña está gestionando a través del administrador la relación con los arrendatarios. "Lleva muchísimos años gestionando las viviendas. El que quiere ir, presentar su caso y abrir una negociación", afirman mientras reconocen que "puede ocurrir un error", pero insisten en que no han enviado "intencionadamente" ninguna carta a un inquilino con contrato de renta antigua.

Para la concejala de Unidas Podemos Málaga, Remedios Ramos, es "intolerable que no se actúe ni cuando una señora de 90 años recibe una carta para que abandone la vivienda que su familia viene habitando desde 1907 y por la que paga puntualmente el alquiler". "Es una clara forma de violencia ante la que el alcalde se está plegando de forma vergonzosa", sostiene.

Con su actitud, según Ramos, "De la Torre está contribuyendo a la destrucción de la esencia malagueña". "Son reiterados los incumplimientos del alcalde a su compromiso de mediar ante el fondo de inversión propietario o de reunirse con los vecinos periódicamente para mantenerlos informados", señala. "De la Torre también incumple el último acuerdo del Pleno por el que el Ayuntamiento se obligaba a asesorar a las personas afectadas", denuncia la concejala.

El asesoramiento, en manos de un abogado altruista

Gutiérrez cree que este caso en concreto "es sangrante" porque "se ve claramente que el dinero no mira nada". También reitera las palabras de Ramos en cuanto al compromiso del Consistorio con ellos: "No ha cumplido con nosotros en los diferentes acuerdos acordados en los plenos. De vez en cuando nos pregunta algún concejal. No sabemos si el alcalde ha negociado con la empresa. No sabemos nada. Estamos absolutamente desprotegidos. Aunque los concejales nos digan lo contrario", asevera mientras recuerda que un abogado los está defendiendo "gratuitamente" porque es perchelero.

