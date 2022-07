Oferta público de empleo: el Consorcio de Bomberos de Málaga convoca 63 plazas de conductor

Importante oferta de empleo pública la que ha activado el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y mediante la que pretende cubrir 63 plazas de bombero conductor como personal funcionario.

De acuerdo con el contenido del anuncio recogido este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), estas plazas quedan vinculadas a los diferentes parques de la provincia. En este caso, del total, 16 son en Cártama; 11 en Nerja; 9 en Alhaurín el Grande; 8 en Alhaurín de la Torre; 6 en Coín; 4 en Estepona y Ronda; 3 en Rincón de la Victoria, y 2 en Antequera.

El paso adelante dado por el organismo, dependiente de la Diputación de Málaga, no activa aún el plazo de presentación de solicitudes por parte de los interesados. Un trámite que no se pondrá en marcha hasta que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A partir de ese momento, 20 días.

A la espera de ese día, los interesados pueden conocer ya cuáles son los requisitos mínimos que han de cumplir para aspirar a las pruebas de selección. Entre ellas destaca ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea; tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa; tener el título de graduado escolar, graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones previstas; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales…

A estos detalles se suma estar en posesión de los permisos de conducir de las clases B y C y aportar certificado médico oficial en el que conste expresamente que el interesado es apto para desarrollar las pruebas físicas descritas en las bases de esta selección.

Según se detalla, la selección final incluye varias fases, incluyendo un test de personalidad, con el que se valorarán factores relativos al perfil profesiográfico y que durará 45 minutos; una fase de oposición con dos ejercicios, que consistirán en unas pruebas de conocimientos (examen tipo test de hasta un máximo de 100 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos) y en unas pruebas físicas.

Una tercera fase será la realización de una prueba de vértigo y otra de claustrofobia. La primera consistirá en que el candidato tendrá que subir y bajar de peldaño en peldaño la escala mecánica desplegable desde una altura de 20 metros de longitud, con una inclinación entre 60º y 70º.

Tras ser asegurado con un sistema de seguridad, se colocará de pie frente a la escalera y tras ser avisado tendrá que subir ayudándose de manos y pies, teniendo que tocar con las dos manos el último peldaño y permanecer allí 30 segundos. El participante dispondrá de 4 minutos para completar la prueba,

En el caso de la claustrofobia, el aspirante tendrá que pasar un tubo de una longitud determinada y aproximadamente 70 centímetros de diámetro. El tubo estará tapado al final y el aspirante irá con casco y máscara cegada.

