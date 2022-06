Nuria Rodríguez (Cs): "En campaña echo de menos el respeto entre candidatos"

Nuria Rodríguez es la candidata de Ciudadanos a las andaluzas por Málaga. Y es candidata porque en las primarias arrasó con más de un 75% de los votos de los afiliados. Pelea por su escaño tan fuerte que hasta sus correligionarios le han puesto un mote: Huracán Nuria.

Según la última encuesta de EL ESPAÑOL, la campaña le ha venido bien y se ha situado en un 4% de la intención de voto. Un puñado de papeletas es lo que separa a Rodríguez de estar o no el 20 de junio en el Parlamento.

Conozcamos el perfil menos político y más personal de Nuria Rodríguez:

El perfil de la candidata

¿Qué tiempo dedica a su familia y amigos en tiempo de pre/campaña?

Uy. Menos de lo que debería. No sólo en campaña o precampaña. Realmente, si preguntamos a mis amigos y a mi familia, dirán que porque me quieren mucho. De lo contrario, literalmente, me hubieran puesto las maletas en la puerta hace tiempo.

¿A qué partido votaría si el suyo no existiera?

No hay ninguno que sea como Cs, que es lo que votaría.

¿Qué hará en la jornada de reflexión?

Disfrutar de la provincia, comerme un espetito y trataré de rodearme de la gente a la que quiero. No pensaré en los resultados, sólo espero sentirme satisfecha de todo el trabajo realizado hasta ese día.

¿Qué es lo que menos le gusta de la campaña electoral?

Las peleas entre partidos en las que no pienso entrar por mucho que traten de que lo haga. Yo, como ciudadana de a pie, estaba cansada de eso. Y, por supuesto, ahora, no lo voy a hacer.

¿Dónde se ve el 20 J?

En el Parlamento de Andalucía.

¿Cuál es el último libro que ha leído o está leyendo?

Siempre me gusta releer que es El Conde de Montecristo, que para mí significa mucho. Cuando te vienes abajo y lees este libro, te das cuenta de que los frutos llegan.

¿Recuerda la última vez que fue al cine?

Sí, lo recuerdo. Fui con mis sobrinos pequeños, hace un año o así, cuando volvieron a abrir los cines. Lo hice, también para que perdieran el miedo y para poder estar con mi sobrina pequeña.

¿Qué lugar de la provincia es ese al que siempre que puede se escapa?

No te lo puedo decir. No es por quedar bien, pero es que cualquiera de los 103 municipios tiene algo. Reto a todo el mundo a que se recorra la provincia. Somos unos privilegiados... Pero me gusta andar mucho por la Senda Litoral.

¿De qué tema le gustaría que se hablara más en campaña?

Echo en falta el respeto entre candidatos, algo que debe ser fundamental. Echo en falta que se hable de la libertad de los ciudadanos. Si empezamos hablando de eso, el resto viene solo.

¿Si pudiera pasar el día con uno de los otros candidatos, con quién sería?

Me gustaría pasar un día relajado con todos. Que estuviéramos tranquilos y nos abriéramos. Si alguien no pensara en ser candidato y se dedicara, como nosotros en Cs, a ser naturales, la política sería diferente.

