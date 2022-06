EN VIVO | Desalojan Benahavís por el incendio de Pujerra (Málaga): un bombero, herido grave

Tras la participación en uno de los mítines de Por Andalucía, la coalición que incluye a Más País, el líder de la formación política ha afirmado que "esto es un desastre, pero no es una catástrofe natural. Los incendios se apagan antes" y ha criticado que los bomberos forestales no tienen "condiciones dignas" y habla de "una nueva negligencia de un Gobierno del PP en la Junta que no cuida su tierra".

Nuevo incendio en Sierra Bermeja. Es una negligencia del presidente Moreno Bonilla, que recibirá en San Telmo antes a Olona que a los bomberos forestales que piden condiciones dignas.@ierrejon pic.twitter.com/aNeB4THVl5 — Más País (@MasPais_Es) June 8, 2022