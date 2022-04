La política de Málaga entra en precampaña andaluza: Dani Pérez dice que Juanma Moreno buscará a Vox

La clase política de Málaga ya está en modo precampaña. Después de que este lunes convocara elecciones el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), los principales representantes de los partidos a nivel provincial ya se han ido posicionando este martes cara a los comicios del próximo 19 de julio.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha afirmado que su partido está "en condiciones de poder esperar un buen resultado"; mientras que el líder de la oposición en el Ayuntamiento, Daniel Pérez (PSOE), ha afirmado que a Moreno "se le va a caer la careta" porque "va a intentar gobernar con la extrema derecha como sea", dando así por hecho —como marcan las encuestas— que los populares estarán en disposición de revalidar su Gobierno.

De la Torre, cauto

Francisco de la Torre ha asegurado este martes que era "previsible" el adelanto electoral en Andalucía, fijada la convocatoria para el 19 de junio, y ha afirmado que el PP está "en condiciones de poder esperar un buen resultado".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre el adelanto electoral y también por las encuestas y si la estrategia del PP tendría que ser intentar tener una marca propia para gobernar en solitario, ha incidido en que los 'populares' "con la labor realizada en estos años, con las circunstancias también a nivel nacional actuales del propio partido, más positivas que hace unos meses; está en condiciones de poder esperar un buen resultado".

En concreto, "suficientemente bueno para poder plantearse un gobierno desde la mayoría absoluta, que tiene una dificultad conseguirla, pero que puede ser posible; o cercana de tal manera que pueda gobernar en solitario, que siempre eso da una mayor capacidad de respuesta rápida a los temas y problemas de la sociedad de Andalucía".

Eso, ha continuado, "sin perjuicio de estar abierto, como siempre se debe hacer y se hace desde el actual Gobierno andaluz, a las sugerencias, ideas, y aportaciones que otros grupos puedan hacer" en el "debate parlamentario, en la vida parlamentaria y en el diálogo que entre todas las fuerzas políticas deben existir".

Pérez cree que el PP buscará a Vox

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado, tras la convocatoria de las elecciones en Andalucía el próximo 19 de junio, que en 54 días, que son los que quedan hasta la cita electoral; al presidente de la Junta a la reelección, Juanma Moreno, "se le va a caer la careta".

"En 54 días vamos a conocer verdaderamente la cara de Moreno Bonilla, se le va a caer la careta al señor Moreno Bonilla y va a demostrar que va a intentar gobernar con la extrema derecha como sea", ha sostenido a los periodistas.

Así, ha incidido: "Nosotros somos el PSOE, nos presentamos para ganar las elecciones" y ha recordado que los comicios de diciembre de 2018 los ganó su formación: "Somos la alternativa de gobierno permanente. Somos el gobierno que ha levantado esta tierra y queremos gobernar para mejorar la vida de los andaluces y andaluzas".

A su juicio, las elecciones se convocan "por la falta de gobierno": "No había gobierno al frente, no había presupuesto, no había proyecto político y ha pasado lo que todos sabíamos, que vamos a elecciones".

IU: "Hay que darlo todo"

El coordinador provincial de Izquierda Unida Málaga y parlamentario andaluz de Unidas Podemos, Guzmán Ahumada, ha advertido de que el adelanto electoral en Andalucía es "un fracaso del Gobierno del PP y Cs por la gracia de Vox, centrado única y exclusivamente en la propaganda fácil" y ha asegurado que "la ciudadanía va a ser la protagonista del cambio político".

"Ahora es el momento de darlo todo para poner la Junta de Andalucía al servicio de la gente trabajadora, pymes, autónomos y cooperativas. Es necesario cambiar las políticas que se vienen desarrollando históricamente en Andalucía".

Así, ha incidido en que el 19 de junio "afrontaremos la amenaza de un retroceso democrático de la mano de la ultraderecha, pero también es una oportunidad histórica para avanzar hacia una Andalucía como la que más, con más derechos, dignidad y con más ambición", ha subrayado.

Pérez de Siles: "Cabeza muy alta"

La portavoz del Partido Popular (PP) de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha asegurado que la formación se enfrenta a las elecciones andaluzas convocadas para el próximo 19 de junio "con la cabeza muy alta" y con el objetivo de contar "con la mayor estabilidad posible" para que Málaga y Andalucía "sigan avanzando".

"Yo creo que con la cabeza muy alta nos enfrentamos a este nuevo reto electoral con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y con la inquietud de seguir avanzando en Andalucía y, sobre todo, seguir consiguiendo grandes cosas para la ciudad de Málaga", ha sostenido Pérez de Siles.

Así, ha indicado a los periodistas que "nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto" en Andalucía y en Málaga y ha añadido que la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, "le ha venido muy bien" a la provincia, recordando las inversiones de casi 2.000 millones de euros en esta legislatura.

Sigue los temas que te interesan