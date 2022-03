Eduardo Madina: "Las empresas de Málaga están en la primera división de la economía española"

El socio y director de estrategia en la consultora Harmon, Eduardo Madina, ha asegurado esta mañana, en el encuentro de Diálogos para el Desarrollo celebrado en el hotel NH Málaga, que la provincia de Málaga va a velocidad de crucero hacia las primeras posiciones de la economía española. Un viaje que está haciendo junto a sus empresas, que han dado un importante paso, ganando muchas posiciones en los últimos años.

El encuentro, organizado por Management Activo y patrocinado por Crédito y Caución, Cajamar y DXC Technology, ha contado también con la participación del fundador y expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha analizado el panorama político español, el cual ha sufrido importantes cambios en las últimas semanas.

En el turno de palabra de Eduardo Madina, el invitado ha hablado de cómo vivimos en un contexto global con una economía interdependiente. “Este modelo ha creado una cadena productiva y de suministros que ha hecho de la economía europea una economía con altos niveles de rentabilidad, pero a la vez muy vulnerable. Ahora vemos sus efectos con la dependencia energética de Rusia y de proveedores y materias primas de China. Este escenario nos coloca en una posición más débil en un contexto tan inestable y complejo como el que estamos viviendo”, asegura.

En cuanto a la competitividad y transformación económica, Madina afirma que la propia comisión europea ha señalado en su legislatura que la sostenibilidad y lucha contra la crisis climática son fundamentales. “A estos ejes hay que sumarle la revolución tecnológica que entra en terceras y cuartas fases con robotización, algoritmos, blockchain, etc. Si no queremos quedarnos con una economía vieja del siglo XX nos toca ese proceso de adaptación, que no es sencillo”, apunta.

Continuando en el plano europeo, el invitado recuerda que los Fondos europeos en España no están siendo una solución a la crisis económica porque el gobierno no ha tenido capacidad de ejecución, en comparación con otros países como Francia, Italia o Bélgica. “Lo que podía ser una gran ayuda, se está convirtiendo en algo muy por debajo de las expectativas y necesidades”.

Por último, al hablar de las perspectivas de recuperación y problemas sobrevenidos, Madina afirma que se tiene que “apretar” lo suficiente en Europa para que acceda a un cambio en la tarifa energética y trazar unas rutas de desplazamiento energético distintas que no sea desde el este, sino desde el sur con España como país estratégico. “Hay que abrir los pasos fronterizos entre Francia y España para poder meter gas a Europa desde África”.

En el turno de intervención de Albert Rivera, ha repasado la actual situación política que vive España, la cual, tal y como ha recordado, ha vivido unas semanas de significativos cambios. En el marco europeo, el invitado ha puesto la mirada en el complicado momento que atraviesa nuestro continente a causa de la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis humanitaria que está provocando.

En el plano económico el expolítico se ha centrado en hablar de cuáles son los retos que tienen por delante las empresas españolas y sus profesionales que, a pesar de ir superando la crisis por la pandemia, ahora se enfrentan a otros problemas a consecuencia del escenario bélico en Europa.

Además, Rivera ha hecho hincapié en la importancia que tienen las grandes reformas que aún tiene pendiente España para dar un importante paso hacia delante en el contexto económico y empresarial español.

