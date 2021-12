Aparece un cadáver con signos de violencia dentro de un camión en una gasolinera de Casabermeja

Un hombre de 43 años ha aparecido muerto en la mañana de este miércoles dentro de la cabina de un camión en una gasolinera de Casabermeja, han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga.

El cadáver incluye signos de haber sido una muerte "bastante violenta" y está en proceso de investigación, pero los primeros indicios señalan -a falta de realizar la autopsia- a que podría no haber terceras personas implicadas.

La Policía Nacional de Antequera se ha hecho cargo del hecho.

Teléfono de la esperanza

Si has pensado -o conoces a alguien que haya pensado- alguna vez en el suicidio, has tenido la percepción de perder el sentido de la vida o has sentido emociones en fuerte intensidad como la soledad, el aislamiento, la frustración o resentimiento, recuerda tener a mano el Teléfono de la Esperanza, 717 003 717 o 914 590 055, que lleva 50 años salvando vidas. El contacto del centro en Málaga del Teléfono de la Esperanza es el 952261500.

